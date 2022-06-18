https://ria.ru/20220618/yakutiya-1796435475.html
Международные интеллектуальные игры в Якутии соберут свыше 500 участников
Международные интеллектуальные игры в Якутии соберут свыше 500 участников - РИА Новости, 18.06.2022
Международные интеллектуальные игры в Якутии соберут свыше 500 участников
Вторые международные интеллектуальные игры в Якутии соберут свыше 500 участников из России и разных стран мира, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:29
2022-06-18T14:29
2022-06-18T14:29
республика саха (якутия)
общество
россия
якутск
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ЯКУТСК, 18 июн – РИА Новости. Вторые международные интеллектуальные игры в Якутии соберут свыше 500 участников из России и разных стран мира, сообщил РИА Новости генеральный директор Некоммерческой организации "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)" Владимир Егоров."С 30 июня по 10 июля в Якутии пройдут международные интеллектуальные игры. Ключевым организатором МИИ является правительство республики. Основным партнером - целевой фонд будущих поколений РС(Я). В этом году игры состоят из трех ключевых мероприятий: международной исследовательской школы по STEAM-проектам, школьной научной конференции-конкурса Science Fair и традиционной олимпиады "Туймаада" по математике, физике, химии и информатике", - рассказал Егоров.По мнению гендиректора фонда, МИИ растит интеллектуальную элиту страны."Сегодня наука является большим интернациональным полем, где рождаются большие научные открытия, нужные для человечества. Я думаю, что наши дети, которые будут объединены в МИИ, могут сплотиться и в дальнейшем обеспечить процветание всего мира. Мы собираем будущую интеллектуальную элиту стран и регионов, которые с самого детства воспитываются в духе сотрудничества для общего созидания мира", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось о том, что Якутия готовится ко вторым Международным интеллектуальным играм (МИИ) "International Science Games-2022", мероприятие пройдет в очном и дистанционном формате.В 2018 году первые Международные интеллектуальные игры собрали в Якутии одаренных детей более чем из полутора десятка стран. В Якутске собрались 700 участников конкурсных и внеконкурсных мероприятий МИИ, среди которых 169 детей из 17 стран мира, а также школьники из 17 регионов России.
https://ria.ru/20220617/ottok-1795957140.html
https://ria.ru/20220614/stroitelstvo-1795249708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, якутск
Международные интеллектуальные игры в Якутии соберут свыше 500 участников
Вторые международные интеллектуальные игры в Якутии соберут свыше 500 участников
ЯКУТСК, 18 июн – РИА Новости. Вторые международные интеллектуальные игры в Якутии соберут свыше 500 участников из России и разных стран мира, сообщил РИА Новости генеральный директор Некоммерческой организации "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)" Владимир Егоров.
"С 30 июня по 10 июля в Якутии пройдут международные интеллектуальные игры. Ключевым организатором МИИ является правительство республики. Основным партнером - целевой фонд будущих поколений РС(Я). В этом году игры состоят из трех ключевых мероприятий: международной исследовательской школы по STEAM-проектам, школьной научной конференции-конкурса Science Fair и традиционной олимпиады "Туймаада" по математике, физике, химии и информатике", - рассказал Егоров.
По мнению гендиректора фонда, МИИ растит интеллектуальную элиту страны.
"Сегодня наука является большим интернациональным полем, где рождаются большие научные открытия, нужные для человечества. Я думаю, что наши дети, которые будут объединены в МИИ, могут сплотиться и в дальнейшем обеспечить процветание всего мира. Мы собираем будущую интеллектуальную элиту стран и регионов, которые с самого детства воспитываются в духе сотрудничества для общего созидания мира", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о том, что Якутия готовится ко вторым Международным интеллектуальным играм (МИИ) "International Science Games-2022", мероприятие пройдет в очном и дистанционном формате.
В 2018 году первые Международные интеллектуальные игры собрали в Якутии одаренных детей более чем из полутора десятка стран. В Якутске
собрались 700 участников конкурсных и внеконкурсных мероприятий МИИ, среди которых 169 детей из 17 стран мира, а также школьники из 17 регионов России
.
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