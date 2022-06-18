https://ria.ru/20220618/yakutiya-1796435475.html

Международные интеллектуальные игры в Якутии соберут свыше 500 участников

Международные интеллектуальные игры в Якутии соберут свыше 500 участников - РИА Новости, 18.06.2022

Международные интеллектуальные игры в Якутии соберут свыше 500 участников

Вторые международные интеллектуальные игры в Якутии соберут свыше 500 участников из России и разных стран мира, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T14:29

2022-06-18T14:29

2022-06-18T14:29

республика саха (якутия)

общество

россия

якутск

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ЯКУТСК, 18 июн – РИА Новости. Вторые международные интеллектуальные игры в Якутии соберут свыше 500 участников из России и разных стран мира, сообщил РИА Новости генеральный директор Некоммерческой организации "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)" Владимир Егоров."С 30 июня по 10 июля в Якутии пройдут международные интеллектуальные игры. Ключевым организатором МИИ является правительство республики. Основным партнером - целевой фонд будущих поколений РС(Я). В этом году игры состоят из трех ключевых мероприятий: международной исследовательской школы по STEAM-проектам, школьной научной конференции-конкурса Science Fair и традиционной олимпиады "Туймаада" по математике, физике, химии и информатике", - рассказал Егоров.По мнению гендиректора фонда, МИИ растит интеллектуальную элиту страны."Сегодня наука является большим интернациональным полем, где рождаются большие научные открытия, нужные для человечества. Я думаю, что наши дети, которые будут объединены в МИИ, могут сплотиться и в дальнейшем обеспечить процветание всего мира. Мы собираем будущую интеллектуальную элиту стран и регионов, которые с самого детства воспитываются в духе сотрудничества для общего созидания мира", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось о том, что Якутия готовится ко вторым Международным интеллектуальным играм (МИИ) "International Science Games-2022", мероприятие пройдет в очном и дистанционном формате.В 2018 году первые Международные интеллектуальные игры собрали в Якутии одаренных детей более чем из полутора десятка стран. В Якутске собрались 700 участников конкурсных и внеконкурсных мероприятий МИИ, среди которых 169 детей из 17 стран мира, а также школьники из 17 регионов России.

https://ria.ru/20220617/ottok-1795957140.html

https://ria.ru/20220614/stroitelstvo-1795249708.html

россия

якутск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, якутск