https://ria.ru/20220618/turizm-1796401597.html

Крупный гостиничный комплекс построят в Смоленской области

Крупный гостиничный комплекс построят в Смоленской области - РИА Новости, 18.06.2022

Крупный гостиничный комплекс построят в Смоленской области

Гостиничный комплекс на 150 жилых домиков построят в Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:50

2022-06-18T10:50

2022-06-18T10:50

смоленская область

экономика

смоленская область

алексей островский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Гостиничный комплекс на 150 жилых домиков построят в Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума."Проект предполагает появление 500 основных мест размещения, строительство ресторанного spa-комплекса, кинотеатра на воде, организацию оборудованного пляжа, досугового центра с коворкингом и залами для йоги, а также общественной инфраструктуры – спортивных и детских площадок, пирсов", – отметил собеседник агентства, добавив, что на реализацию проекта инвестором будет направлено порядка двух миллиардов рублей. Новое производство будет открыто в 2027 году и позволит создать 50 новых рабочих мест", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что в настоящий момент уже ведется строительство более 20 жилых домиков, а также готовится проектная документация для строительства ресторана на более 150 посадочных мест, общей площадью почти 800 квадратных метров, досугового центра, включающего в себя зал для йоги, коворкинг, кафе, офис и конференц-зал площадью свыше 500 квадратных метров. Идут работы по проведению коммуникаций: дорожная сеть, электричество, высокоскоростной интернет. Планируется, что первые 20 домиков будут сданы уже осенью этого года. Строительство ресторана и досугового центра должно завершиться к январю 2023 года. Принять первых гостей комплекс сможет в летний сезон 2023 года.В пресс-службе отметили, что компания уже завершила реализацию первого инвестиционного проекта по строительству на побережье Вазузского водохранилища эко-курорта "Vazuza Country Club"."Благодарны нашим партнерам за то, что десять лет назад началась реализация этого инвестиционного проекта на Смоленщине, отличного туристического продукта "Vazuza Country Club". Сейчас в условиях геополитических ограничений, с учетом активного развития внутреннего туризма он будет еще более востребован и привлечёт поток туристов из московской агломерации и других регионов. Поэтому мы с удовольствием поддерживали, и будем поддерживать данный инвестиционный проект, его дальнейшие этапы", – сказал губернатор Смоленской области Алексей Островский.

https://realty.ria.ru/20220325/smolensk-1780029304.html

https://ria.ru/20211220/zakupki-1764519775.html

смоленская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, смоленская область, алексей островский