https://ria.ru/20220618/teplo-1796375048.html

Немцев разозлила идея снизить температуру отопления из-за нехватки газа

Немцев разозлила идея снизить температуру отопления из-за нехватки газа - РИА Новости, 18.06.2022

Немцев разозлила идея снизить температуру отопления из-за нехватки газа

Читатели немецкого издания Die Welt отреагировали на инициативу на законодательном уровне снизить минимальную температуру в квартирах в связи с сокращением... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T06:17

2022-06-18T06:17

2022-06-18T15:12

роберт хабек

германия

россия

природный газ

в мире

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt отреагировали на инициативу на законодательном уровне снизить минимальную температуру в квартирах в связи с сокращением поставок газа из России в Германию. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Ранее глава Немецкого союза городов и общин Герд Ландсберг ввиду необходимости экономить газ предложил снизить допустимую температуру в домах жителей Германии. Аналогичное мнение высказал генеральный секретарь экономического совета при Христианско-демократическом союзе Вольфганг Штайгер, назвав температуру в 20-22 градуса "роскошью". Предложение поддержал глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, отметив, что по этому поводу ведутся дискуссии с правительством. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек (партия "Зеленые") не исключил такой вариант развития событий, отметив при этом, что правительство пока не занималось данным вопросом в "интенсивном" формате."Теперь нам положено мерзнуть по приказу государства — и никак иначе, норма 16 градусов ночью и 18 градусов днем! Они подумали о моих детях?" — возмутился Nicola H."Какой нормальный налогоплательщик и пенсионер уже не отказываются от отопления из соображений экономии?" — задался вопросом Gernot B."Мы в Германии несем самое тяжелое бремя налогов и пошлин, работаем дольше всех и продолжаем жить мифом о богатой стране, а законы о вынужденной экономии уже готовятся", — констатировал Ingo G."Я думал, санкции сильно ударят по России", — удивился siegfried E."Политика "зеленых" по климату провалилась, и еще только лето! Мечты сталкиваются с суровой реальностью, а (антироссийские. — Прим. ред.) санкции лишают население экономической основы для обеспеченной жизни", — отметил Ulf K."Вы (власти страны. — Прим. ред.) стоите перед развалинами своей политики", — резюмировал klaus K.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В то же время Берлин, по заверению своих ведущих политиков, старается уменьшить зависимость от российского газа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220618/gaz-1796368694.html

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роберт хабек, германия, россия, природный газ, в мире