Спецоперация, 18 июня: ВС России продолжают уничтожение украинской техники
Спецоперация, 18 июня: украинские войска потеряли около половины тяжелых вооружений
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР
Уничтоженный танк ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Войска Украины потеряли около 50% тяжелых вооружений с начала операции, армия РФ продолжает уничтожение украинской военной техники и объектов.
Ход спецоперации
Российская армия высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожила украинские технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в Кременчуге и Лисичанске, сообщило Минобороны РФ.
Также за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия уничтожили на Украине более 310 националистов и 10 танков.
Кроме того, в субботу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777 и четыре взвода РСЗО "Град". Помимо этого, российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и восемь беспилотников.
Отмечалось также, что российские военные очистили от мин пляж в поселке Песчаный в Мариуполе.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Метелкино, примыкающего к Северодонецку. По его словам, в боях за Метелкино украинская сторона за неделю потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 человек.
Как заявил украинский генерал Владимир Карпенко, войска Украины потеряли приблизительно 50% тяжелых вооружений в ходе российской спецоперации. По его словам, потеряны 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем.
Обстрелы Донецка
Следственный комитет РФ заявил, что расследует обстоятельства обстрела украинскими войсками Донецка, в результате которого несколько человек получили ранения и была обесточена шахта с находившимися под землей 77 горняками. Позднее их подняли на поверхность.
В результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Один из снарядов упал в центре города близ кинотеатра. Отмечалось, что перерыв между выстрелами составлял порядка одной-двух минут.