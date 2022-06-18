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Спецоперация, 18 июня: ВС России продолжают уничтожение украинской техники - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/spetsoperatsiya-1796493690.html
Спецоперация, 18 июня: ВС России продолжают уничтожение украинской техники
Спецоперация, 18 июня: ВС России продолжают уничтожение украинской техники - РИА Новости, 18.06.2022
Спецоперация, 18 июня: ВС России продолжают уничтожение украинской техники
Войска Украины потеряли около 50% тяжелых вооружений с начала операции, армия РФ продолжает уничтожение украинской военной техники и объектов. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T21:15
2022-06-18T21:15
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
рамзан кадыров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
су-25
ми-24
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Войска Украины потеряли около 50% тяжелых вооружений с начала операции, армия РФ продолжает уничтожение украинской военной техники и объектов.Ход спецоперацииРоссийская армия высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожила украинские технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в Кременчуге и Лисичанске, сообщило Минобороны РФ.Также за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия уничтожили на Украине более 310 националистов и 10 танков.Кроме того, в субботу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777 и четыре взвода РСЗО "Град". Помимо этого, российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и восемь беспилотников.Отмечалось также, что российские военные очистили от мин пляж в поселке Песчаный в Мариуполе.Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Метелкино, примыкающего к Северодонецку. По его словам, в боях за Метелкино украинская сторона за неделю потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 человек.Как заявил украинский генерал Владимир Карпенко, войска Украины потеряли приблизительно 50% тяжелых вооружений в ходе российской спецоперации. По его словам, потеряны 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем.Обстрелы ДонецкаСледственный комитет РФ заявил, что расследует обстоятельства обстрела украинскими войсками Донецка, в результате которого несколько человек получили ранения и была обесточена шахта с находившимися под землей 77 горняками. Позднее их подняли на поверхность.В результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка погиб один человек, еще четверо получили ранения.Кроме того, артобстрелу со стороны военных Украины подвергся горноспасательный отряд МЧС ДНР в Донецке.Один из снарядов упал в центре города близ кинотеатра. Отмечалось, что перерыв между выстрелами составлял порядка одной-двух минут.
https://ria.ru/20220618/spetsoperatsiya-1796228595.html
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
россия
мариуполь
северодонецк
лисичанск
кременчуг
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донецк (днр), донецкая народная республика, украина, рамзан кадыров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-25, ми-24, россия, мариуполь, северодонецк, лисичанск, кременчуг
21:15 18.06.2022
 
Спецоперация, 18 июня: ВС России продолжают уничтожение украинской техники

Спецоперация, 18 июня: украинские войска потеряли около половины тяжелых вооружений

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР
Уничтоженный танк ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный танк ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Войска Украины потеряли около 50% тяжелых вооружений с начала операции, армия РФ продолжает уничтожение украинской военной техники и объектов.

Ход спецоперации

Российская армия высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожила украинские технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в Кременчуге и Лисичанске, сообщило Минобороны РФ.
Также за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия уничтожили на Украине более 310 националистов и 10 танков.
Кроме того, в субботу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777 и четыре взвода РСЗО "Град". Помимо этого, российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и восемь беспилотников.
Отмечалось также, что российские военные очистили от мин пляж в поселке Песчаный в Мариуполе.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:17Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.06.2022
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Метелкино, примыкающего к Северодонецку. По его словам, в боях за Метелкино украинская сторона за неделю потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 человек.
Как заявил украинский генерал Владимир Карпенко, войска Украины потеряли приблизительно 50% тяжелых вооружений в ходе российской спецоперации. По его словам, потеряны 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем.

Обстрелы Донецка

Следственный комитет РФ заявил, что расследует обстоятельства обстрела украинскими войсками Донецка, в результате которого несколько человек получили ранения и была обесточена шахта с находившимися под землей 77 горняками. Позднее их подняли на поверхность.
В результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Кроме того, артобстрелу со стороны военных Украины подвергся горноспасательный отряд МЧС ДНР в Донецке.
Один из снарядов упал в центре города близ кинотеатра. Отмечалось, что перерыв между выстрелами составлял порядка одной-двух минут.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаРамзан КадыровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Су-25Ми-24РоссияМариупольСеверодонецкЛисичанскКременчуг
 
 
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