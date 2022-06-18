https://ria.ru/20220618/spetsoperatsiya-1796228595.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.06.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T13:17

2022-06-18T13:17

2022-06-18T15:26

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787963369_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_659cfea29125075eb6f55654dc3f1954.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 18 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части вели бои в промзоне Северодонецка, Лисичанске и Золотом. Очередные попытки договориться с украинскими военнослужащими об эвакуации мирных жителей с северодонецкого химкомбината "Азот" не превели к успеху. Засевшие на предприятии и окружающих высотах боевики отказались прекращать обстрелы. За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 206 самолетов, 132 вертолета, 1241 беспилотник, 343 зенитных ракетных комплекса, 547 реактивных систем залпового огня, 3613 танков и других бронемашин, 2032 орудия полевой артиллерии и 3687 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

украина, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика