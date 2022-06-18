https://ria.ru/20220618/soglasheniya-1796396759.html

Тульская область заключила на ПМЭФ 25 инвестиционных соглашений

Тульская область заключила на ПМЭФ 25 инвестиционных соглашений - РИА Новости, 18.06.2022

Тульская область заключила на ПМЭФ 25 инвестиционных соглашений

Тульская область заключила в рамках Петербургского международного экономического форума 25 инвестиционных соглашений на общую сумму 50 миллиардов рублей,... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:18

2022-06-18T10:18

2022-06-18T10:18

тульская область

экономика

алексей дюмин

тульская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

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ТУЛА, 18 июн - РИА Новости. Тульская область заключила в рамках Петербургского международного экономического форума 25 инвестиционных соглашений на общую сумму 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона."Каждый ПМЭФ в последние годы был для Тульской области очень насыщенным. Нынешний – не исключение. Всего мы подписали 35 соглашений, из которых 25 инвестиционных на общую сумму более 50 миллиардов рублей. Суммарно они позволят создать в регионе около трех тысяч новых рабочих мест. Соглашения касаются химической отрасли, машиностроения, энергетики, лёгкой промышленности, туризма, строительства, сельского хозяйства и переработки", - привели в пресс-службе слова губернатора Тульской области Алексея Дюмина.В числе наиболее крупных проектов глава региона отметил создание производства электротехнического оборудования в особой экономической зоне "Узловая". Речь идет о строительстве завода ветроустановок и логистического центра. Инвестиции в проект составят 3,5 миллиарда рублей, будут созданы около 100 новых рабочих мест.Ещё один крупный проект – тепличный комплекс "Тульский". Это современное предприятие круглогодичного цикла по выращиванию овощей. Проект предусматривает создание всей необходимой инфраструктуры и логистического центра, где продукцию будут сразу фасовать и упаковывать. Предприятие планирует инвестировать в проект 12 миллиардов рублей.Также в тройке лидеров по объему инвестиций – соглашение с Тульской мясной компанией. Ранее она уже реализовала в регионе крупный инвестпроект по производству свинины. Новый проект предполагает строительство ещё трех свиноводческих комплексов на общую сумму более 4,5 миллиарда рублей."Любой инвестпроект, реализованный в Тульской области, – это новые рабочие места, налоговые поступления, развитие территорий. Поэтому мы рады всем добросовестным инвесторам и готовы оказывать им всестороннюю поддержку", - отметил Дюмин.

https://ria.ru/20220531/proizvodstvo-1792102853.html

тульская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, алексей дюмин, тульская область, петербургский международный экономический форум (фонд)