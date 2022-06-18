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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 18.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецк, выпущено 2 снаряда калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T09:02
2022-06-18T09:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецк, выпущено 2 снаряда калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 8.36 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецк (днр), днр
09:02 18.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили два снаряда по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина на месте обстрела ВСУ в Донецке
Женщина на месте обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина на месте обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецк, выпущено 2 снаряда калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 8.36 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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