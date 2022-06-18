https://ria.ru/20220618/sanktsii-1796364864.html

Сараево не хотело присоединяться к санкциям, заявил член президиума БиГ

Сараево не хотело присоединяться к санкциям, заявил член президиума БиГ - РИА Новости, 18.06.2022

Сараево не хотело присоединяться к санкциям, заявил член президиума БиГ

Босния и Герцеговина пытается избежать внешнего влияния на ее политику в отношении России и не хочет присоединяться к санкциям против Москвы, заявил член... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T00:21

2022-06-18T00:21

2022-06-18T02:04

петербургский международный экономический форум — 2022

в мире

россия

босния и герцеговина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Босния и Герцеговина пытается избежать внешнего влияния на ее политику в отношении России и не хочет присоединяться к санкциям против Москвы, заявил член президиума балканской страны Милорад ДодикДодик поблагодарил российскую сторону за сотрудничество в сфере энергетики."Спасибо, что вы сделали возможным сохранить цену газа по предыдущим условиям", - отметил он.

https://ria.ru/20220618/otnosheniya-1796364694.html

россия

босния и герцеговина

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, босния и герцеговина