00:21 18.06.2022 (обновлено: 02:04 18.06.2022)
Сараево не хотело присоединяться к санкциям, заявил член президиума БиГ
Член президиума БиГ Додик заявил, что Сараево не хотело присоединяться к санкциям
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЧлен Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик на торжественном открытии XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик на торжественном открытии XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Босния и Герцеговина пытается избежать внешнего влияния на ее политику в отношении России и не хочет присоединяться к санкциям против Москвы, заявил член президиума балканской страны Милорад Додик
"Мы пытаемся выдержать нашу политику без влияния. Мы не хотели присоединяться к санкциям", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которую транслировал телеканал "Россия 24".
Додик поблагодарил российскую сторону за сотрудничество в сфере энергетики.
"Спасибо, что вы сделали возможным сохранить цену газа по предыдущим условиям", - отметил он.