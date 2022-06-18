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Сараево не хотело присоединяться к санкциям, заявил член президиума БиГ - РИА Новости, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/sanktsii-1796364864.html
Сараево не хотело присоединяться к санкциям, заявил член президиума БиГ
Сараево не хотело присоединяться к санкциям, заявил член президиума БиГ - РИА Новости, 18.06.2022
Сараево не хотело присоединяться к санкциям, заявил член президиума БиГ
Босния и Герцеговина пытается избежать внешнего влияния на ее политику в отношении России и не хочет присоединяться к санкциям против Москвы, заявил член... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T00:21
2022-06-18T02:04
петербургский международный экономический форум — 2022
в мире
россия
босния и герцеговина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Босния и Герцеговина пытается избежать внешнего влияния на ее политику в отношении России и не хочет присоединяться к санкциям против Москвы, заявил член президиума балканской страны Милорад ДодикДодик поблагодарил российскую сторону за сотрудничество в сфере энергетики."Спасибо, что вы сделали возможным сохранить цену газа по предыдущим условиям", - отметил он.
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в мире, россия, босния и герцеговина
00:21 18.06.2022 (обновлено: 02:04 18.06.2022)
 
Сараево не хотело присоединяться к санкциям, заявил член президиума БиГ

Член президиума БиГ Додик заявил, что Сараево не хотело присоединяться к санкциям

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЧлен Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик на торжественном открытии XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик на торжественном открытии XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик на торжественном открытии XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Босния и Герцеговина пытается избежать внешнего влияния на ее политику в отношении России и не хочет присоединяться к санкциям против Москвы, заявил член президиума балканской страны Милорад Додик

"Мы пытаемся выдержать нашу политику без влияния. Мы не хотели присоединяться к санкциям", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которую транслировал телеканал "Россия 24".

Додик поблагодарил российскую сторону за сотрудничество в сфере энергетики.
"Спасибо, что вы сделали возможным сохранить цену газа по предыдущим условиям", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
00:06Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин заявил, что отношения с БиГ продолжаются и будут развиваться
 
Петербургский международный экономический форум — 2022В миреРоссияБосния и Герцеговина
 
 
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