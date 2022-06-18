Путин заявил, что объем финансирования ФАПов будет увеличиваться
Президент Путин заявил, что объем финансирования ФАПов будет увеличиваться
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Объем финансирования ФАПов в РФ будет увеличиваться, сообщил президент России Владимир Путин.
"Развитие системы здравоохранения безусловно является одним из ключевых фундаментальных направлений нашей деятельности. Причем на всех уровнях: от муниципалитета до федерального уровня. Это и высокотехнологичные федеральные центры и ФАПы, мы видели сегодня открытие этих учреждений. За последние годы мы постоянно увеличиваем объем финансирования на эти цели, и он будет увеличиваться в ближайшее время, в ближайший год", - сказал Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеосвязи.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что планируется открытие 9 тысяч объектов.
"Мы планируем почти 9 тысяч объектов в ближайшие годы открыть в рамках реализации проектов. У нас открытие сейчас идёт почти каждую неделю, поэтому система укрепляется", - сказал Мурашко.
Также министр рассказал об открытии федерального центра "Медицина катастроф", в которой реализуется программа санитарной авиации.
"За год выполняется вылетов порядка 12 тысяч по территории всей страны. И в прошлом году было транспортировано 16 тысяч пациентов в тяжёлом состоянии", - сообщил Мурашко.
"Этот центр сегодня координирует всю телемедицинскую помощь всех федеральных центров на территории РФ — более 170 тысяч консультаций в год. В разы выросла востребованность этих консультаций. Причем уникально, что фактически можно подключить любой центр, любую бригаду собрать при необходимости", - рассказал Мурашко и добавил, что в центре также есть специальная машина, обеспечивающая спутниковую связь при работе бригад.