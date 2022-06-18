Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что объем финансирования ФАПов будет увеличиваться - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220618/putin-1796462190.html
Путин заявил, что объем финансирования ФАПов будет увеличиваться
Путин заявил, что объем финансирования ФАПов будет увеличиваться - РИА Новости, 18.06.2022
Путин заявил, что объем финансирования ФАПов будет увеличиваться
Объем финансирования ФАПов в РФ будет увеличиваться, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T17:07
2022-06-18T17:07
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Объем финансирования ФАПов в РФ будет увеличиваться, сообщил президент России Владимир Путин."Развитие системы здравоохранения безусловно является одним из ключевых фундаментальных направлений нашей деятельности. Причем на всех уровнях: от муниципалитета до федерального уровня. Это и высокотехнологичные федеральные центры и ФАПы, мы видели сегодня открытие этих учреждений. За последние годы мы постоянно увеличиваем объем финансирования на эти цели, и он будет увеличиваться в ближайшее время, в ближайший год", - сказал Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеосвязи.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что планируется открытие 9 тысяч объектов.Также министр рассказал об открытии федерального центра "Медицина катастроф", в которой реализуется программа санитарной авиации."Этот центр сегодня координирует всю телемедицинскую помощь всех федеральных центров на территории РФ — более 170 тысяч консультаций в год. В разы выросла востребованность этих консультаций. Причем уникально, что фактически можно подключить любой центр, любую бригаду собрать при необходимости", - рассказал Мурашко и добавил, что в центре также есть специальная машина, обеспечивающая спутниковую связь при работе бригад.Кроме того, министр отметил работу медицинских работников, оказывающих помощь переселенцам из Донбасса и с Украины.
https://ria.ru/20220618/putin-1796457887.html
https://ria.ru/20220618/zarplata-1796452051.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_14a35e345ef9cdaab30e5f6e13634c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, донбасс, украина
17:07 18.06.2022
 
Путин заявил, что объем финансирования ФАПов будет увеличиваться

Президент Путин заявил, что объем финансирования ФАПов будет увеличиваться

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Объем финансирования ФАПов в РФ будет увеличиваться, сообщил президент России Владимир Путин.
"Развитие системы здравоохранения безусловно является одним из ключевых фундаментальных направлений нашей деятельности. Причем на всех уровнях: от муниципалитета до федерального уровня. Это и высокотехнологичные федеральные центры и ФАПы, мы видели сегодня открытие этих учреждений. За последние годы мы постоянно увеличиваем объем финансирования на эти цели, и он будет увеличиваться в ближайшее время, в ближайший год", - сказал Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеосвязи.
Президент России Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в открытии новых объектов здравоохранения в нескольких регионах России - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 16:42
Путин отметил важность роста продолжительности жизни в России
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что планируется открытие 9 тысяч объектов.
"Мы планируем почти 9 тысяч объектов в ближайшие годы открыть в рамках реализации проектов. У нас открытие сейчас идёт почти каждую неделю, поэтому система укрепляется", - сказал Мурашко.
Также министр рассказал об открытии федерального центра "Медицина катастроф", в которой реализуется программа санитарной авиации.
"За год выполняется вылетов порядка 12 тысяч по территории всей страны. И в прошлом году было транспортировано 16 тысяч пациентов в тяжёлом состоянии", - сообщил Мурашко.
"Этот центр сегодня координирует всю телемедицинскую помощь всех федеральных центров на территории РФ — более 170 тысяч консультаций в год. В разы выросла востребованность этих консультаций. Причем уникально, что фактически можно подключить любой центр, любую бригаду собрать при необходимости", - рассказал Мурашко и добавил, что в центре также есть специальная машина, обеспечивающая спутниковую связь при работе бригад.
Кроме того, министр отметил работу медицинских работников, оказывающих помощь переселенцам из Донбасса и с Украины.
Президент России Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в открытии новых объектов здравоохранения в нескольких регионах России - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 16:06
Путин высказался о системе оплаты труда в медицине
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияДонбассУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала