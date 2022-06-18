https://ria.ru/20220618/putin-1796462190.html

Путин заявил, что объем финансирования ФАПов будет увеличиваться

Путин заявил, что объем финансирования ФАПов будет увеличиваться - РИА Новости, 18.06.2022

Путин заявил, что объем финансирования ФАПов будет увеличиваться

Объем финансирования ФАПов в РФ будет увеличиваться, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T17:07

2022-06-18T17:07

2022-06-18T17:07

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здоровье - общество

михаил мурашко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Объем финансирования ФАПов в РФ будет увеличиваться, сообщил президент России Владимир Путин."Развитие системы здравоохранения безусловно является одним из ключевых фундаментальных направлений нашей деятельности. Причем на всех уровнях: от муниципалитета до федерального уровня. Это и высокотехнологичные федеральные центры и ФАПы, мы видели сегодня открытие этих учреждений. За последние годы мы постоянно увеличиваем объем финансирования на эти цели, и он будет увеличиваться в ближайшее время, в ближайший год", - сказал Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеосвязи.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что планируется открытие 9 тысяч объектов.Также министр рассказал об открытии федерального центра "Медицина катастроф", в которой реализуется программа санитарной авиации."Этот центр сегодня координирует всю телемедицинскую помощь всех федеральных центров на территории РФ — более 170 тысяч консультаций в год. В разы выросла востребованность этих консультаций. Причем уникально, что фактически можно подключить любой центр, любую бригаду собрать при необходимости", - рассказал Мурашко и добавил, что в центре также есть специальная машина, обеспечивающая спутниковую связь при работе бригад.Кроме того, министр отметил работу медицинских работников, оказывающих помощь переселенцам из Донбасса и с Украины.

https://ria.ru/20220618/putin-1796457887.html

https://ria.ru/20220618/zarplata-1796452051.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, донбасс, украина