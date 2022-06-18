https://ria.ru/20220618/priznanie-1796482973.html

Пересмотр признания республик Донбасса невозможен, заявили в Совфеде

Пересмотр признания республик Донбасса невозможен, заявили в Совфеде - РИА Новости, 18.06.2022

Пересмотр признания республик Донбасса невозможен, заявили в Совфеде

Вопросы, которые Украина ставит на переговорах с Россией, исключают договоренности стран, пересмотр признания республик Донбасса невозможен, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T19:37

2022-06-18T19:37

2022-06-18T23:47

в мире

давид арахамия

донбасс

россия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784871095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1df467384bead886d31e6c899dc71df2.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вопросы, которые Украина ставит на переговорах с Россией, исключают договоренности стран, пересмотр признания республик Донбасса невозможен, заявил РИА Новости в субботу сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее глава украинской делегации Давид Арахамия высказал мнение, что Киев может вернуться за стол переговоров к концу августа. По его мнению, страны могут заключить политическое соглашение, однако потерю территорий Киев не признает."Такие заявления свидетельствуют о том, что они никаких договоренностей не желают (достигать)", — сказал Цеков.По его словам, "пересмотр признания РФ республик Донбасса невозможен". При этом законодатель напомнил, что еще ряд украинских областей хотели бы войти в состав России."В августе ситуация может быть другой. Убежден, что Донбасс будет полностью освобожден", — сказал парламентарий.

https://ria.ru/20220616/priznanie-1795936444.html

донбасс

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, давид арахамия, донбасс, россия, киев