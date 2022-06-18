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Пересмотр признания республик Донбасса невозможен, заявили в Совфеде - РИА Новости, 18.06.2022
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Пересмотр признания республик Донбасса невозможен, заявили в Совфеде
Пересмотр признания республик Донбасса невозможен, заявили в Совфеде - РИА Новости, 18.06.2022
Пересмотр признания республик Донбасса невозможен, заявили в Совфеде
Вопросы, которые Украина ставит на переговорах с Россией, исключают договоренности стран, пересмотр признания республик Донбасса невозможен, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T19:37
2022-06-18T23:47
в мире
давид арахамия
донбасс
россия
киев
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вопросы, которые Украина ставит на переговорах с Россией, исключают договоренности стран, пересмотр признания республик Донбасса невозможен, заявил РИА Новости в субботу сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее глава украинской делегации Давид Арахамия высказал мнение, что Киев может вернуться за стол переговоров к концу августа. По его мнению, страны могут заключить политическое соглашение, однако потерю территорий Киев не признает."Такие заявления свидетельствуют о том, что они никаких договоренностей не желают (достигать)", — сказал Цеков.По его словам, "пересмотр признания РФ республик Донбасса невозможен". При этом законодатель напомнил, что еще ряд украинских областей хотели бы войти в состав России."В августе ситуация может быть другой. Убежден, что Донбасс будет полностью освобожден", — сказал парламентарий.
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в мире, давид арахамия, донбасс, россия, киев
19:37 18.06.2022 (обновлено: 23:47 18.06.2022)
 
Пересмотр признания республик Донбасса невозможен, заявили в Совфеде

Сенатор Цеков: вопросы, которые Киев ставит на переговорах, исключают договоренности стран

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Донецка и Луганска празднуют признание Россией ДНР и ЛНР
Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией ДНР и ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вопросы, которые Украина ставит на переговорах с Россией, исключают договоренности стран, пересмотр признания республик Донбасса невозможен, заявил РИА Новости в субботу сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее глава украинской делегации Давид Арахамия высказал мнение, что Киев может вернуться за стол переговоров к концу августа. По его мнению, страны могут заключить политическое соглашение, однако потерю территорий Киев не признает.
"Такие заявления свидетельствуют о том, что они никаких договоренностей не желают (достигать)", — сказал Цеков.
По его словам, "пересмотр признания РФ республик Донбасса невозможен". При этом законодатель напомнил, что еще ряд украинских областей хотели бы войти в состав России.
"В августе ситуация может быть другой. Убежден, что Донбасс будет полностью освобожден", — сказал парламентарий.
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В миреДавид АрахамияДонбассРоссияКиев
 
 
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