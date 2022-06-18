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При пожаре на нефтехимическом заводе в Шанхае погиб один человек - РИА Новости, 18.06.2022
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При пожаре на нефтехимическом заводе в Шанхае погиб один человек
При пожаре на нефтехимическом заводе в Шанхае погиб один человек - РИА Новости, 18.06.2022
При пожаре на нефтехимическом заводе в Шанхае погиб один человек
Один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара на нефтехимическом предприятии в Шанхае на востоке КНР, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T06:40
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в мире
шанхай
китай
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ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара на нефтехимическом предприятии в Шанхае на востоке КНР, передает Центральное телевидение Китая.Отмечается, что погибший работал водителем. Точные причины его смерти выясняются. Еще один человек получил легкие травмы, он попал в больницу.Ранее противопожарная служба Шанхая сообщила, что пожар начался в 4.28 субботы по пекинскому времени (23.28 пятницы мск) в городском районе Цзиньшань на заводе по производству этиленгликоля одной из нефтехимических компаний.Местные власти отправили на место происшествия пожарно-спасательный отряд. Сейчас, по сообщению властей, пожар "эффективно контролируется".
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в мире, шанхай, китай
06:40 18.06.2022
 
При пожаре на нефтехимическом заводе в Шанхае погиб один человек

При пожаре на заводе по производству этиленгликоля в Шанхае погиб один человек

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара на нефтехимическом предприятии в Шанхае на востоке КНР, передает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что погибший работал водителем. Точные причины его смерти выясняются. Еще один человек получил легкие травмы, он попал в больницу.
Ранее противопожарная служба Шанхая сообщила, что пожар начался в 4.28 субботы по пекинскому времени (23.28 пятницы мск) в городском районе Цзиньшань на заводе по производству этиленгликоля одной из нефтехимических компаний.
Местные власти отправили на место происшествия пожарно-спасательный отряд. Сейчас, по сообщению властей, пожар "эффективно контролируется".
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