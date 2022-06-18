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При пожаре на нефтехимическом заводе в Шанхае погиб один человек

При пожаре на нефтехимическом заводе в Шанхае погиб один человек - РИА Новости, 18.06.2022

При пожаре на нефтехимическом заводе в Шанхае погиб один человек

Один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара на нефтехимическом предприятии в Шанхае на востоке КНР, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T06:40

2022-06-18T06:40

2022-06-18T06:40

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ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара на нефтехимическом предприятии в Шанхае на востоке КНР, передает Центральное телевидение Китая.Отмечается, что погибший работал водителем. Точные причины его смерти выясняются. Еще один человек получил легкие травмы, он попал в больницу.Ранее противопожарная служба Шанхая сообщила, что пожар начался в 4.28 субботы по пекинскому времени (23.28 пятницы мск) в городском районе Цзиньшань на заводе по производству этиленгликоля одной из нефтехимических компаний.Местные власти отправили на место происшествия пожарно-спасательный отряд. Сейчас, по сообщению властей, пожар "эффективно контролируется".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, шанхай, китай