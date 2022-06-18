https://ria.ru/20220618/pozdravlenie-1796445550.html

Путин поздравил медиков с наступающим Днем медработника

Путин поздравил медиков с наступающим Днем медработника - РИА Новости, 18.06.2022

Путин поздравил медиков с наступающим Днем медработника

Президент России Владимир Путин поздравил всех медиков с наступающим Днем медицинского работника. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:26

2022-06-18T15:26

2022-06-18T20:23

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил всех медиков с наступающим Днем медицинского работника."Поздравляю вас, всех ваших коллег, сотрудников федеральных и региональных медицинских учреждений, районных и городских больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, бригад МЧС, скорой помощи, санитарной авиации, военнослужащих медицинской службы с наступающим праздником — Днем медицинского работника", — сказал президент на открытии церемонии новых объектов здравоохранения в субъектах Российской Федерации.Путин выразил благодарность всему медицинскому сообществу России "за доблестный, самоотверженный труд, за верность лучшим традициям многих поколений наших врачей, фельдшеров, сестер милосердия"."За то, что вы с огромным внутренним достоинством исполняете свою миссию", — добавил глава государства.

https://ria.ru/20220618/mediki-1796444521.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поздравление Путина с Днем медицинского работника Президент РФ Владимир Путин поздравил всех медиков с наступающим днем медицинского работника. "Поздравляю вас, всех ваших коллег, сотрудников федеральных и региональных медицинских учреждений, районных и городских больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, бригад МЧС, скорой помощи, санитарной авиации, военнослужащих медицинской службы с наступающим праздником - днем медицинского работника", - сказал президент на открытии церемонии новых объектов здравоохранения в субъектах РФ. 2022-06-18T15:26 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин