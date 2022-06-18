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Путин поздравил медиков с наступающим Днем медработника - РИА Новости, 18.06.2022
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Путин поздравил медиков с наступающим Днем медработника
Путин поздравил медиков с наступающим Днем медработника - РИА Новости, 18.06.2022
Путин поздравил медиков с наступающим Днем медработника
Президент России Владимир Путин поздравил всех медиков с наступающим Днем медицинского работника. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:26
2022-06-18T20:23
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил всех медиков с наступающим Днем медицинского работника."Поздравляю вас, всех ваших коллег, сотрудников федеральных и региональных медицинских учреждений, районных и городских больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, бригад МЧС, скорой помощи, санитарной авиации, военнослужащих медицинской службы с наступающим праздником — Днем медицинского работника", — сказал президент на открытии церемонии новых объектов здравоохранения в субъектах Российской Федерации.Путин выразил благодарность всему медицинскому сообществу России "за доблестный, самоотверженный труд, за верность лучшим традициям многих поколений наших врачей, фельдшеров, сестер милосердия"."За то, что вы с огромным внутренним достоинством исполняете свою миссию", — добавил глава государства.
https://ria.ru/20220618/mediki-1796444521.html
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Поздравление Путина с Днем медицинского работника
Президент РФ Владимир Путин поздравил всех медиков с наступающим днем медицинского работника. "Поздравляю вас, всех ваших коллег, сотрудников федеральных и региональных медицинских учреждений, районных и городских больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, бригад МЧС, скорой помощи, санитарной авиации, военнослужащих медицинской службы с наступающим праздником - днем медицинского работника", - сказал президент на открытии церемонии новых объектов здравоохранения в субъектах РФ.
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин
15:26 18.06.2022 (обновлено: 20:23 18.06.2022)
 
Путин поздравил медиков с наступающим Днем медработника

Президент Путин поздравил всех медиков с наступающим Днем медицинского работника

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил всех медиков с наступающим Днем медицинского работника.
"Поздравляю вас, всех ваших коллег, сотрудников федеральных и региональных медицинских учреждений, районных и городских больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, бригад МЧС, скорой помощи, санитарной авиации, военнослужащих медицинской службы с наступающим праздником — Днем медицинского работника", — сказал президент на открытии церемонии новых объектов здравоохранения в субъектах Российской Федерации.
Путин выразил благодарность всему медицинскому сообществу России "за доблестный, самоотверженный труд, за верность лучшим традициям многих поколений наших врачей, фельдшеров, сестер милосердия".
"За то, что вы с огромным внутренним достоинством исполняете свою миссию", — добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в открытии новых объектов здравоохранения в нескольких регионах России - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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