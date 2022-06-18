https://ria.ru/20220618/postradavshie-1796472979.html

Состояние двоих пострадавших при взрыве газа под Красноярском тяжелое

Состояние двоих пострадавших при взрыве газа под Красноярском тяжелое - РИА Новости, 18.06.2022

Состояние двоих пострадавших при взрыве газа под Красноярском тяжелое

Все четверо пострадавших в результате хлопка бытового газа в частном доме в поселке Большие пруды Красноярского края госпитализированы в больницу в Красноярске, РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T18:25

2022-06-18T18:25

2022-06-18T18:25

происшествия

сухобузимский район

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Все четверо пострадавших в результате хлопка бытового газа в частном доме в поселке Большие пруды Красноярского края госпитализированы в больницу в Красноярске, из них двое находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.Ранее в ГУМВД сообщили, что в одном из частных домов в поселке Большие пруды Сухобузимского района произошёл хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали четверо взрослых, которые находились в доме."Двое в состоянии средней тяжести, двое - в тяжёлом. На месте была оказана необходимая медицинская помощь, после консультации принято решение эвакуировать всех пострадавших в краевой центр", - сообщили в минздраве.

https://ria.ru/20220611/gaz-1794814271.html

сухобузимский район

красноярский край

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сухобузимский район, красноярский край