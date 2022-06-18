https://ria.ru/20220618/postradavshie-1796472979.html
Состояние двоих пострадавших при взрыве газа под Красноярском тяжелое
Состояние двоих пострадавших при взрыве газа под Красноярском тяжелое - РИА Новости, 18.06.2022
Состояние двоих пострадавших при взрыве газа под Красноярском тяжелое
Все четверо пострадавших в результате хлопка бытового газа в частном доме в поселке Большие пруды Красноярского края госпитализированы в больницу в Красноярске, РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T18:25
2022-06-18T18:25
2022-06-18T18:25
происшествия
сухобузимский район
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Все четверо пострадавших в результате хлопка бытового газа в частном доме в поселке Большие пруды Красноярского края госпитализированы в больницу в Красноярске, из них двое находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.Ранее в ГУМВД сообщили, что в одном из частных домов в поселке Большие пруды Сухобузимского района произошёл хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали четверо взрослых, которые находились в доме."Двое в состоянии средней тяжести, двое - в тяжёлом. На месте была оказана необходимая медицинская помощь, после консультации принято решение эвакуировать всех пострадавших в краевой центр", - сообщили в минздраве.
https://ria.ru/20220611/gaz-1794814271.html
сухобузимский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сухобузимский район, красноярский край
Состояние двоих пострадавших при взрыве газа под Красноярском тяжелое
Красноярский минздрав: двое пострадавших при взрыве газа находятся в тяжелом состоянии