Рейтинг@Mail.ru
Состояние двоих пострадавших при взрыве газа под Красноярском тяжелое - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220618/postradavshie-1796472979.html
Состояние двоих пострадавших при взрыве газа под Красноярском тяжелое
Состояние двоих пострадавших при взрыве газа под Красноярском тяжелое - РИА Новости, 18.06.2022
Состояние двоих пострадавших при взрыве газа под Красноярском тяжелое
Все четверо пострадавших в результате хлопка бытового газа в частном доме в поселке Большие пруды Красноярского края госпитализированы в больницу в Красноярске, РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T18:25
2022-06-18T18:25
происшествия
сухобузимский район
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Все четверо пострадавших в результате хлопка бытового газа в частном доме в поселке Большие пруды Красноярского края госпитализированы в больницу в Красноярске, из них двое находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.Ранее в ГУМВД сообщили, что в одном из частных домов в поселке Большие пруды Сухобузимского района произошёл хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали четверо взрослых, которые находились в доме."Двое в состоянии средней тяжести, двое - в тяжёлом. На месте была оказана необходимая медицинская помощь, после консультации принято решение эвакуировать всех пострадавших в краевой центр", - сообщили в минздраве.
https://ria.ru/20220611/gaz-1794814271.html
сухобузимский район
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сухобузимский район, красноярский край
18:25 18.06.2022
 
Состояние двоих пострадавших при взрыве газа под Красноярском тяжелое

Красноярский минздрав: двое пострадавших при взрыве газа находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Все четверо пострадавших в результате хлопка бытового газа в частном доме в поселке Большие пруды Красноярского края госпитализированы в больницу в Красноярске, из них двое находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее в ГУМВД сообщили, что в одном из частных домов в поселке Большие пруды Сухобузимского района произошёл хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали четверо взрослых, которые находились в доме.
Газовый баллон - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 22:11
Один человек пострадал при взрыве бытового газа в доме в Ленобласти
"Двое в состоянии средней тяжести, двое - в тяжёлом. На месте была оказана необходимая медицинская помощь, после консультации принято решение эвакуировать всех пострадавших в краевой центр", - сообщили в минздраве.
 
ПроисшествияСухобузимский районКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала