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"Единая Россия" доставила сто тонн гуманитарной помощи в Херсон

"Единая Россия" доставила сто тонн гуманитарной помощи в Херсон - РИА Новости, 18.06.2022

"Единая Россия" доставила сто тонн гуманитарной помощи в Херсон

"Единая Россия" доставила 100 тонн гуманитарной помощи в Херсон, первые продуктовые наборы уже передали пожилым посетителям центра и семьям с детьми, сообщается РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:58

2022-06-18T10:58

2022-06-18T10:58

специальная военная операция на украине

единая россия

запорожская область

херсонская область

херсон

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Единая Россия" доставила 100 тонн гуманитарной помощи в Херсон, первые продуктовые наборы уже передали пожилым посетителям центра и семьям с детьми, сообщается в Telegram-канале партии."Фрукты, воду, предметы первой необходимости привезли в гуманитарный центр партии для выдачи жителям Херсонской области и Запорожья. Груз доставили из Дагестана, Ингушетии и Краснодарского края", - говорится в сообщении.Добавляется, что накануне в центр помощи также привезли партию медикаментов из Москвы, а в ближайшее время придет гуманитарный груз из Воронежа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220617/muzey-1795974217.html

запорожская область

херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единая россия, запорожская область, херсонская область , херсон