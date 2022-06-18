https://ria.ru/20220618/pogoda-1796386111.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 18.06.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 22 градусов сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T09:34

2022-06-18T09:34

2022-06-18T09:34

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 июня - РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 22 градусов сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать большой антициклон. При переменной облачности обойдется без существенных осадков. Температура воздуха в Москве 20-22 градуса тепла, в Подмосковье от 18 до 23 градусов", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет северо-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220610/zhara-1795226731.html

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье)