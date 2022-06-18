Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220618/pogoda-1796386111.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 18.06.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 22 градусов сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T09:34
2022-06-18T09:34
погода
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740410831_0:158:3360:2048_1920x0_80_0_0_afdcc9430fe4fe1438ad3171ad7a0ede.jpg
МОСКВА, 18 июня - РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 22 градусов сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать большой антициклон. При переменной облачности обойдется без существенных осадков. Температура воздуха в Москве 20-22 градуса тепла, в Подмосковье от 18 до 23 градусов", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет северо-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220610/zhara-1795226731.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740410831_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_168769c7f5fadb5e120dcf3ea5079e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, москва, московская область (подмосковье)
09:34 18.06.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается до плюс 22 градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПосетители в кафе на Фрунзенской набережной в Москве
Посетители в кафе на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Посетители в кафе на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июня - РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 22 градусов сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать большой антициклон. При переменной облачности обойдется без существенных осадков. Температура воздуха в Москве 20-22 градуса тепла, в Подмосковье от 18 до 23 градусов", - сообщил Леус.
Синоптик также отметил, что ветер будет северо-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 746 миллиметров ртутного столба.
Девушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 11:31Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москвичам рекомендовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары
 
ПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала