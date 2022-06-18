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Российские военные очистили от мин пляж в Мариуполе
Российские военные очистили от мин пляж в Мариуполе - РИА Новости, 18.06.2022
Российские военные очистили от мин пляж в Мариуполе
Российские военные очистили от мин пляж в поселке Песчаный в Мариуполе, сообщил РИА Новости командир Новороссийской морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T08:13
2022-06-18T08:13
2022-06-18T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 18 июн — РИА Новости. Российские военные очистили от мин пляж в поселке Песчаный в Мариуполе, сообщил РИА Новости командир Новороссийской морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов."Пляж чист, население города может прибывать сюда <...> загорать под ясным и теплым солнцем и купаться в волнах Азовского моря", — сказал он.Саперы обезвредили и уничтожили противодесантные мины, которые установили в начале года украинские военные. Такие мины стали причиной гибели женщины и ребенка — бабушки и ее внука.Ранее специалисты также разминировали городской порт. По оценке руководства ДНР, до конца года через него отгрузят около миллиона тонн продукции, гавань работает как на экспорт, так и на импорт.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. Но на заводе "Азовсталь" оставались более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела), а также мирные жители, которых удерживали в заложниках. В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
https://ria.ru/20220617/iznasilovanie-1796046530.html
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Кадры очистки пляжа от мин в поселке Песчаный в Мариуполе
Российские военные очистили от мин пляж в поселке Песчаный в Мариуполе.
2022-06-18T08:13
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PT1M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мариуполь
08:13 18.06.2022 (обновлено: 13:07 18.06.2022)
Российские военные очистили от мин пляж в Мариуполе
Российские военные очистили от мин пляж в поселке Песчаный в Мариуполе