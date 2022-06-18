https://ria.ru/20220618/plyazh-1796379168.html

Российские военные очистили от мин пляж в Мариуполе

Российские военные очистили от мин пляж в Мариуполе - РИА Новости, 18.06.2022

Российские военные очистили от мин пляж в Мариуполе

Российские военные очистили от мин пляж в поселке Песчаный в Мариуполе, сообщил РИА Новости командир Новороссийской морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T08:13

2022-06-18T08:13

2022-06-18T13:07

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 18 июн — РИА Новости. Российские военные очистили от мин пляж в поселке Песчаный в Мариуполе, сообщил РИА Новости командир Новороссийской морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов."Пляж чист, население города может прибывать сюда <...> загорать под ясным и теплым солнцем и купаться в волнах Азовского моря", — сказал он.Саперы обезвредили и уничтожили противодесантные мины, которые установили в начале года украинские военные. Такие мины стали причиной гибели женщины и ребенка — бабушки и ее внука.Ранее специалисты также разминировали городской порт. По оценке руководства ДНР, до конца года через него отгрузят около миллиона тонн продукции, гавань работает как на экспорт, так и на импорт.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. Но на заводе "Азовсталь" оставались более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела), а также мирные жители, которых удерживали в заложниках. В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.

https://ria.ru/20220617/iznasilovanie-1796046530.html

мариуполь

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мариуполь