https://ria.ru/20220618/perm-1796416800.html

Соглашение с "Газпромом" позволит газифицировать север Пермского края

Соглашение с "Газпромом" позволит газифицировать север Пермского края - РИА Новости, 18.06.2022

Соглашение с "Газпромом" позволит газифицировать север Пермского края

Глава Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заключили соглашение о расширении программы развития газоснабжения в... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T12:21

2022-06-18T12:21

2022-06-18T12:21

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

пермский край

газпром

дмитрий махонин

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796402251_0:294:3120:2048_1920x0_80_0_0_ef6d6a70b2d806814f9e998bece3c2de.jpg

ПЕРМЬ, 18 июн – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заключили соглашение о расширении программы развития газоснабжения в регионе на период до 2025 года, благодаря которому в крае впервые будут газифицированы северные территории, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.Документ подписан в рамках XXV Петербургского международного экономического форума."Благодаря соглашению региона и ПАО "Газпром" в программу газификации Пермского края включены дополнительно 22 объекта. У жителей Чердынского и Красновишерского округов впервые появится возможность подключить дома к газу", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы губернатора, инвестиции "Газпрома" будут направлены на строительство межпоселковых газопроводов общей протяженностью 433 километра и 737 километров внутрипоселковых сетей.Глава региона отметил, что соглашение можно назвать историческим для Пермского края.Он подчеркнул, что газификация территорий региона – одна из ключевых задач краевого правительства, и один из важнейших запросов со стороны населения. По его словам, этот вопрос активно решается совместно с компанией "Газпром" – во многом благодаря инвестированию компании в регион.В пресс-службе добавили, что в настоящее время Пермский край является одним из лидеров по количеству собранных заявок на догазификацию. С жителями заключено более 23 тысяч договоров. При этом в регионе первыми в стране приняли решение доводить газ не только до границ участков, но и до фасадов домов.

https://ria.ru/20220606/sredstva-1793434358.html

https://ria.ru/20220517/gazoprovod-1788968413.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, пермский край, газпром, дмитрий махонин, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)