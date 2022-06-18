https://ria.ru/20220618/perm-1796416800.html
Соглашение с "Газпромом" позволит газифицировать север Пермского края
Соглашение с "Газпромом" позволит газифицировать север Пермского края - РИА Новости, 18.06.2022
Соглашение с "Газпромом" позволит газифицировать север Пермского края
Глава Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заключили соглашение о расширении программы развития газоснабжения в... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T12:21
2022-06-18T12:21
2022-06-18T12:21
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
пермский край
газпром
дмитрий махонин
пмэф
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ПЕРМЬ, 18 июн – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заключили соглашение о расширении программы развития газоснабжения в регионе на период до 2025 года, благодаря которому в крае впервые будут газифицированы северные территории, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.Документ подписан в рамках XXV Петербургского международного экономического форума."Благодаря соглашению региона и ПАО "Газпром" в программу газификации Пермского края включены дополнительно 22 объекта. У жителей Чердынского и Красновишерского округов впервые появится возможность подключить дома к газу", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы губернатора, инвестиции "Газпрома" будут направлены на строительство межпоселковых газопроводов общей протяженностью 433 километра и 737 километров внутрипоселковых сетей.Глава региона отметил, что соглашение можно назвать историческим для Пермского края.Он подчеркнул, что газификация территорий региона – одна из ключевых задач краевого правительства, и один из важнейших запросов со стороны населения. По его словам, этот вопрос активно решается совместно с компанией "Газпром" – во многом благодаря инвестированию компании в регион.В пресс-службе добавили, что в настоящее время Пермский край является одним из лидеров по количеству собранных заявок на догазификацию. С жителями заключено более 23 тысяч договоров. При этом в регионе первыми в стране приняли решение доводить газ не только до границ участков, но и до фасадов домов.
https://ria.ru/20220606/sredstva-1793434358.html
https://ria.ru/20220517/gazoprovod-1788968413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, пермский край, газпром, дмитрий махонин, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
ПЕРМЬ, 18 июн – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заключили соглашение о расширении программы развития газоснабжения в регионе на период до 2025 года, благодаря которому в крае впервые будут газифицированы северные территории, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
Документ подписан в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.
"Благодаря соглашению региона и ПАО "Газпром
" в программу газификации Пермского края
включены дополнительно 22 объекта. У жителей Чердынского и Красновишерского округов впервые появится возможность подключить дома к газу", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы губернатора, инвестиции "Газпрома" будут направлены на строительство межпоселковых газопроводов общей протяженностью 433 километра и 737 километров внутрипоселковых сетей.
"В результате будут созданы условия для газификации около 18,5 тысяч домовладений в 78 населенных пунктах. Кроме того, будет обеспечена возможность для перевода на голубое топливо 57 котельных, что позволит снизить издержки на их содержание и повысит эффективность работы коммунального комплекса", – отмечается в сообщении.
Глава региона отметил, что соглашение можно назвать историческим для Пермского края.
"Газ впервые появится в тех территориях, где его никогда не было, в том числе, в северных Красновишерском и Чердынском округах. При этом голубое топливо придет не только в райцентры, но и в самые отдаленные уголки – в частности, в Ныроб. Это создаст новые возможности для развития промышленности, бизнеса, коммунальной инфраструктуры", – сказал Махонин.
Он подчеркнул, что газификация территорий региона – одна из ключевых задач краевого правительства, и один из важнейших запросов со стороны населения. По его словам, этот вопрос активно решается совместно с компанией "Газпром" – во многом благодаря инвестированию компании в регион.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время Пермский край является одним из лидеров по количеству собранных заявок на догазификацию. С жителями заключено более 23 тысяч договоров. При этом в регионе первыми в стране приняли решение доводить газ не только до границ участков, но и до фасадов домов.