Рейтинг@Mail.ru
Регионы юга Украины начали переход на российскую программу обучения - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/obuchenie-1796381465.html
Регионы юга Украины начали переход на российскую программу обучения
Регионы юга Украины начали переход на российскую программу обучения - РИА Новости, 18.06.2022
Регионы юга Украины начали переход на российскую программу обучения
Освобожденные Херсонская и Запорожская области Украины начали переход на российскую программу обучения, сообщил советник главы Крыма по информационной политике... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T08:42
2022-06-18T08:42
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
херсонская область
россия
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791949767_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_210345f1500e925c9341eaa2d270d83f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Освобожденные Херсонская и Запорожская области Украины начали переход на российскую программу обучения, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков."Сформированы списки директоров школ и учителей из Херсонской и Запорожской областей, которые пройдут переобучение и семинары в Крыму. Проблем никаких нет. Один язык, одна базовая советская система у многих. Переход на российскую программу обучения, по сути, уже начался", - сказал РИА Новости Крючков.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220615/pasport-1795349689.html
запорожская область
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791949767_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_94183543b9a8f7bb9ec9f1985b0895b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, херсонская область , россия, образование - общество
08:42 18.06.2022
 
Регионы юга Украины начали переход на российскую программу обучения

Херсонская и Запорожская области начали переход на российскую программу обучения

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДети на улице в Мариуполе
Дети на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Дети на улице в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Освобожденные Херсонская и Запорожская области Украины начали переход на российскую программу обучения, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"Сформированы списки директоров школ и учителей из Херсонской и Запорожской областей, которые пройдут переобучение и семинары в Крыму. Проблем никаких нет. Один язык, одна базовая советская система у многих. Переход на российскую программу обучения, по сути, уже начался", - сказал РИА Новости Крючков.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Мужчина оформляет документы в паспортном столе на освобожденной территории Украины - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 07:07Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области возник ажиотажный спрос на российские паспорта
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьХерсонская областьРоссияОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала