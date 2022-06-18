https://ria.ru/20220618/obuchenie-1796381465.html
Регионы юга Украины начали переход на российскую программу обучения
Регионы юга Украины начали переход на российскую программу обучения - РИА Новости, 18.06.2022
Регионы юга Украины начали переход на российскую программу обучения
Освобожденные Херсонская и Запорожская области Украины начали переход на российскую программу обучения, сообщил советник главы Крыма по информационной политике... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T08:42
2022-06-18T08:42
2022-06-18T08:42
специальная военная операция на украине
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образование - общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Освобожденные Херсонская и Запорожская области Украины начали переход на российскую программу обучения, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков."Сформированы списки директоров школ и учителей из Херсонской и Запорожской областей, которые пройдут переобучение и семинары в Крыму. Проблем никаких нет. Один язык, одна базовая советская система у многих. Переход на российскую программу обучения, по сути, уже начался", - сказал РИА Новости Крючков.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220615/pasport-1795349689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, херсонская область , россия, образование - общество
Регионы юга Украины начали переход на российскую программу обучения
Херсонская и Запорожская области начали переход на российскую программу обучения