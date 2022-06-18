https://ria.ru/20220618/obuchenie-1796381465.html

Регионы юга Украины начали переход на российскую программу обучения

Регионы юга Украины начали переход на российскую программу обучения - РИА Новости, 18.06.2022

Регионы юга Украины начали переход на российскую программу обучения

Освобожденные Херсонская и Запорожская области Украины начали переход на российскую программу обучения, сообщил советник главы Крыма по информационной политике... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T08:42

2022-06-18T08:42

2022-06-18T08:42

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

херсонская область

россия

образование - общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Освобожденные Херсонская и Запорожская области Украины начали переход на российскую программу обучения, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков."Сформированы списки директоров школ и учителей из Херсонской и Запорожской областей, которые пройдут переобучение и семинары в Крыму. Проблем никаких нет. Один язык, одна базовая советская система у многих. Переход на российскую программу обучения, по сути, уже начался", - сказал РИА Новости Крючков.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220615/pasport-1795349689.html

запорожская область

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, херсонская область , россия, образование - общество