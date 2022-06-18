https://ria.ru/20220618/obstrely-1796492316.html

СК завел дела на украинских силовиков, причастных к обстрелам ДНР и ЛНР

СК завел дела на украинских силовиков, причастных к обстрелам ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.06.2022

СК завел дела на украинских силовиков, причастных к обстрелам ДНР и ЛНР

СК РФ возбудил уголовные дела по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны в отношении украинских силовиков, причастных к артиллерийским... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T20:59

2022-06-18T20:59

2022-06-18T20:59

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

горловка

макеевка

ясиноватая

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовные дела по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны в отношении украинских силовиков, причастных к артиллерийским обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства."В СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ в отношении военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко; 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы; 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка; 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука", - говорится в сообщении.По данным СК, с 17 по 18 июня указанные силовики отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения, в том числе с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" в населенных пунктах ДНР и ЛНР.Отмечается, что в результате обстрелов городов Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Дебальцево, Комсомольское в ДНР 11 погибли мирных жителей, девять человек получили ранения, повреждены 27 домов и объектов. А в населенных пунктах Красный Луч, Кременная, Золотое-5 и Первомайск в ЛНР частично разрушено девять жилых домов.

https://ria.ru/20220617/most-1795975720.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

горловка

макеевка

ясиноватая

красный луч

первомайск

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донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, горловка, макеевка, ясиноватая, красный луч, первомайск