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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Града"
Украинские войска за пять минут выпустили 25 ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району города Донецка и Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:18
2022-06-18T14:18
2022-06-18T14:18
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 25 ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району города Донецка и Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.37 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Кировский район): выпущено десять ракет из РЗСО БМ-21 "Град"; 13.42 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 15 ракет из РЗСО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795430358.html
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донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Града"
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 25 ракет из "Града" по Донецку и Ясиноватой