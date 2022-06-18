https://ria.ru/20220618/obstrel-1796433790.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Града"

Украинские войска за пять минут выпустили 25 ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району города Донецка и Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T14:18

2022-06-18T14:18

2022-06-18T14:18

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561473_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91efc1e64c7ff971c837cfb995aa65cc.jpg

ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 25 ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району города Донецка и Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.37 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Кировский район): выпущено десять ракет из РЗСО БМ-21 "Град"; 13.42 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 15 ракет из РЗСО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795430358.html

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины