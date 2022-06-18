https://ria.ru/20220618/natsionalisty-1796430244.html

ВС России уничтожили более 310 украинских националистов за сутки

ВС России уничтожили более 310 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 18.06.2022

ВС России уничтожили более 310 украинских националистов за сутки

Ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки на Украине более 310 националистов и 10 танков, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T13:46

2022-06-18T13:46

2022-06-18T14:02

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки на Украине более 310 националистов и 10 танков, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 180 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 16 пунктов управления, а также 32 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений ВСУ. В результате ударов уничтожено более 310 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", девять орудий полевой артиллерии и 14 специальных автомобилей", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, украина