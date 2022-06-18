13:46 18.06.2022 (обновлено: 14:02 18.06.2022)
ВС России уничтожили более 310 украинских националистов за сутки
Минобороны: ВС России уничтожили более 310 украинских националистов за сутки
© РИА Новости / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме
Истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки на Украине более 310 националистов и 10 танков, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 180 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 16 пунктов управления, а также 32 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений ВСУ. В результате ударов уничтожено более 310 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", девять орудий полевой артиллерии и 14 специальных автомобилей", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.