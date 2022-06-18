https://ria.ru/20220618/mironov-1796449208.html
Миронов предложил объединить территории, желающие войти в состав России
Миронов предложил объединить территории, желающие войти в состав России - РИА Новости, 18.06.2022
Миронов предложил объединить территории, желающие войти в состав России
Число территорий, которые желают войти в состав России, увеличивается, их можно объединить в новый федеральный округ, считает лидер фракции "Справедливая Россия РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:51
2022-06-18T15:51
2022-06-18T15:51
донбасс
запорожье
россия
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Число территорий, которые желают войти в состав России, увеличивается, их можно объединить в новый федеральный округ, считает лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов.Политик объясняет инициативу тем, что многие территории, не только Донбасса, видят будущее с Россией. По словам Миронова, сегодня необходимо полностью интегрировать экономику Донбасса в российскую."Мы слышим о планах по проведению референдума от народных властей Запорожья. Мы готовы принять в семью Запорожскую область. Главное, что подавляющее число жителей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России", - добавил он.Также он предложил подумать над названием для потенциального федерального округа - Малороссийский, Северо-Крымский, Юго-Западный, Черноморско-Азовский. Однако выбор названия должны сделать жители этих регионов, добавил политик.
https://ria.ru/20220604/zaschita-1793169408.html
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донбасс, запорожье, россия, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду", ситуация в днр и лнр
Миронов предложил объединить территории, желающие войти в состав России
Миронов предложил создать федеральный округ из территорий, желающих войти в состав России