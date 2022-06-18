https://ria.ru/20220618/mironov-1796449208.html

Миронов предложил объединить территории, желающие войти в состав России

Миронов предложил объединить территории, желающие войти в состав России - РИА Новости, 18.06.2022

Миронов предложил объединить территории, желающие войти в состав России

Число территорий, которые желают войти в состав России, увеличивается, их можно объединить в новый федеральный округ, считает лидер фракции "Справедливая Россия РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:51

2022-06-18T15:51

2022-06-18T15:51

донбасс

запорожье

россия

сергей миронов

партия "справедливая россия - за правду"

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693885_0:0:1505:846_1920x0_80_0_0_a3cf13b865159aa2cd6644f891434efe.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Число территорий, которые желают войти в состав России, увеличивается, их можно объединить в новый федеральный округ, считает лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов.Политик объясняет инициативу тем, что многие территории, не только Донбасса, видят будущее с Россией. По словам Миронова, сегодня необходимо полностью интегрировать экономику Донбасса в российскую."Мы слышим о планах по проведению референдума от народных властей Запорожья. Мы готовы принять в семью Запорожскую область. Главное, что подавляющее число жителей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России", - добавил он.Также он предложил подумать над названием для потенциального федерального округа - Малороссийский, Северо-Крымский, Юго-Западный, Черноморско-Азовский. Однако выбор названия должны сделать жители этих регионов, добавил политик.

https://ria.ru/20220604/zaschita-1793169408.html

донбасс

запорожье

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, запорожье, россия, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду", ситуация в днр и лнр