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Минобороны рассказало, как Запад управляет фейками украинской "фабрики лжи" - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/minoborony-1796496394.html
Минобороны рассказало, как Запад управляет фейками украинской "фабрики лжи"
Минобороны рассказало, как Запад управляет фейками украинской "фабрики лжи" - РИА Новости, 18.06.2022
Минобороны рассказало, как Запад управляет фейками украинской "фабрики лжи"
Фейки, которые снимает украинская сторона о действиях российской армии, заказаны Западом для дискредитации Вооруженных сил России и не содержат достоверной... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T21:59
2022-06-18T21:59
специальная военная операция на украине
михаил мизинцев
украина
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Фейки, которые снимает украинская сторона о действиях российской армии, заказаны Западом для дискредитации Вооруженных сил России и не содержат достоверной информации, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В очередной раз акцентируем внимание всего мирового сообщества, что подобные фейки, культивируемые украинской "фабрикой лжи" по заказу западных кураторов, не содержат достоверной и объективной информации. Вооруженные силы Российской Федерации исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры", - сказал Мизинцев на брифинге.
https://ria.ru/20220609/feyki-1794349816.html
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михаил мизинцев, украина, национальный центр управления обороной рф
21:59 18.06.2022
 
Минобороны рассказало, как Запад управляет фейками украинской "фабрики лжи"

Минобороны: фейки украинской "фабрики лжи" заказаны Западом для дискредитации ВС России

© AP Photo / Virginia MayoПротестующие несут украинские флаги, принимая участие в демонстрации возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Протестующие несут украинские флаги, принимая участие в демонстрации возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Протестующие несут украинские флаги, принимая участие в демонстрации возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Фейки, которые снимает украинская сторона о действиях российской армии, заказаны Западом для дискредитации Вооруженных сил России и не содержат достоверной информации, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В очередной раз акцентируем внимание всего мирового сообщества, что подобные фейки, культивируемые украинской "фабрикой лжи" по заказу западных кураторов, не содержат достоверной и объективной информации. Вооруженные силы Российской Федерации исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры", - сказал Мизинцев на брифинге.
Депутат Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 17:30Специальная военная операция на Украине
В Госдуме пообещали заблокировать ресурсы, рассылающие фейки о спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил МизинцевУкраинаНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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