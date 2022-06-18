https://ria.ru/20220618/minoborony-1796496394.html

Минобороны рассказало, как Запад управляет фейками украинской "фабрики лжи"

Минобороны рассказало, как Запад управляет фейками украинской "фабрики лжи" - РИА Новости, 18.06.2022

Минобороны рассказало, как Запад управляет фейками украинской "фабрики лжи"

Фейки, которые снимает украинская сторона о действиях российской армии, заказаны Западом для дискредитации Вооруженных сил России и не содержат достоверной... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T21:59

2022-06-18T21:59

2022-06-18T21:59

специальная военная операция на украине

михаил мизинцев

украина

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Фейки, которые снимает украинская сторона о действиях российской армии, заказаны Западом для дискредитации Вооруженных сил России и не содержат достоверной информации, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В очередной раз акцентируем внимание всего мирового сообщества, что подобные фейки, культивируемые украинской "фабрикой лжи" по заказу западных кураторов, не содержат достоверной и объективной информации. Вооруженные силы Российской Федерации исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры", - сказал Мизинцев на брифинге.

https://ria.ru/20220609/feyki-1794349816.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил мизинцев, украина, национальный центр управления обороной рф