https://ria.ru/20220618/metelkino-1796479540.html
Кадыров сообщил об освобождении Метелкино в ЛНР
Кадыров сообщил об освобождении Метелкино в ЛНР - РИА Новости, 18.06.2022
Кадыров сообщил об освобождении Метелкино в ЛНР
Подразделение спецназа "Ахмат" совместно с Народной милицией ЛНР взяли под контроль населенный пункт Метелкино рядом с Северодонецком, сообщил глава Чечни... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T19:05
2022-06-18T19:05
2022-06-18T19:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
рамзан кадыров
украина
донбасс
владимир путин
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1784000326_0:279:2941:1933_1920x0_80_0_0_610db272473283c7e87cbd1ad1270422.jpg
ГРОЗНЫЙ, 18 июн — РИА Новости. Подразделение спецназа "Ахмат" совместно с Народной милицией ЛНР взяли под контроль населенный пункт Метелкино рядом с Северодонецком, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.Он также заявил, что в боях на этом участке украинская сторона за последнюю неделю потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 своих бойцов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/evakuatsiya-1795600331.html
луганская народная республика
украина
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1784000326_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_7313d98b5be0ac21f8d1a5ac78e84b73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, рамзан кадыров, украина, донбасс, владимир путин, россия, в мире
19:05 18.06.2022 (обновлено: 19:34 18.06.2022)
Кадыров сообщил об освобождении Метелкино в ЛНР
Глава Чечни Кадыров сообщил о взятии под контроль Метелкино в ЛНР рядом с Северодонецком