Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил об освобождении Метелкино в ЛНР - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/metelkino-1796479540.html
Кадыров сообщил об освобождении Метелкино в ЛНР
Кадыров сообщил об освобождении Метелкино в ЛНР - РИА Новости, 18.06.2022
Кадыров сообщил об освобождении Метелкино в ЛНР
Подразделение спецназа "Ахмат" совместно с Народной милицией ЛНР взяли под контроль населенный пункт Метелкино рядом с Северодонецком, сообщил глава Чечни... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T19:05
2022-06-18T19:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
рамзан кадыров
украина
донбасс
владимир путин
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1784000326_0:279:2941:1933_1920x0_80_0_0_610db272473283c7e87cbd1ad1270422.jpg
ГРОЗНЫЙ, 18 июн — РИА Новости. Подразделение спецназа "Ахмат" совместно с Народной милицией ЛНР взяли под контроль населенный пункт Метелкино рядом с Северодонецком, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.Он также заявил, что в боях на этом участке украинская сторона за последнюю неделю потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 своих бойцов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/evakuatsiya-1795600331.html
луганская народная республика
украина
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1784000326_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_7313d98b5be0ac21f8d1a5ac78e84b73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, рамзан кадыров, украина, донбасс, владимир путин, россия, в мире
19:05 18.06.2022 (обновлено: 19:34 18.06.2022)
 
Кадыров сообщил об освобождении Метелкино в ЛНР

Глава Чечни Кадыров сообщил о взятии под контроль Метелкино в ЛНР рядом с Северодонецком

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы СОБР "Ахмат"
Бойцы СОБР Ахмат - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бойцы СОБР "Ахмат". Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 18 июн — РИА Новости. Подразделение спецназа "Ахмат" совместно с Народной милицией ЛНР взяли под контроль населенный пункт Метелкино рядом с Северодонецком, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также заявил, что в боях на этом участке украинская сторона за последнюю неделю потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 своих бойцов.

"На данный момент идет зачистка населенного пункта от мин и растяжек", — добавил он.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на химкомбинат Азот - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 20:45Специальная военная операция на Украине
﻿Кадыров назвал ситуацию с эвакуацией гражданских с завода "Азот" подлостью
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРамзан КадыровУкраинаДонбассВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала