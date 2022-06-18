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Кадыров сообщил об освобождении Метелкино в ЛНР

Кадыров сообщил об освобождении Метелкино в ЛНР - РИА Новости, 18.06.2022

Кадыров сообщил об освобождении Метелкино в ЛНР

Подразделение спецназа "Ахмат" совместно с Народной милицией ЛНР взяли под контроль населенный пункт Метелкино рядом с Северодонецком, сообщил глава Чечни... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T19:05

2022-06-18T19:05

2022-06-18T19:34

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

рамзан кадыров

украина

донбасс

владимир путин

россия

в мире

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ГРОЗНЫЙ, 18 июн — РИА Новости. Подразделение спецназа "Ахмат" совместно с Народной милицией ЛНР взяли под контроль населенный пункт Метелкино рядом с Северодонецком, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.Он также заявил, что в боях на этом участке украинская сторона за последнюю неделю потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 своих бойцов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220615/evakuatsiya-1795600331.html

луганская народная республика

украина

донбасс

россия

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луганская народная республика, рамзан кадыров, украина, донбасс, владимир путин, россия, в мире