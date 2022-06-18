https://ria.ru/20220618/mediki-1796444521.html
Путин оценил работу российских медиков в Донбассе
Путин оценил работу российских медиков в Донбассе - РИА Новости, 18.06.2022
Путин оценил работу российских медиков в Донбассе
Российские медики показывают свои лучшие качества, спасая людей в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:18
2022-06-18T15:18
2022-06-18T17:35
специальная военная операция на украине
донбасс
владимир путин
общество
здоровье - общество
россия
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796467440_0:226:3130:1987_1920x0_80_0_0_c0fc3d0308925f507a3376fae64954dd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российские медики показывают свои лучшие качества, спасая людей в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин."Профессионализм настоящего врача, медицинского работника неотделим от душевной щедрости. Мы знаем, сколько мужества, терпения, сострадания и самопожертвования было проявлено вами в сложнейшие периоды эпидемии коронавируса. Именно эти лучшие качества сейчас показывают медицинские работники России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик, мирным жителям освобожденных территорий", - сказал он на открытии церемонии новых объектов здравоохранения в субъектах РФ.
https://ria.ru/20220618/pozdravlenie-1796445550.html
донбасс
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796467440_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_0a3f4e74f87811ac9c0d6d9fb7988f53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, владимир путин, общество, здоровье - общество, россия, луганская народная республика
15:18 18.06.2022 (обновлено: 17:35 18.06.2022)
Путин оценил работу российских медиков в Донбассе
Путин: российские медики показывают свои лучшие качества при спасении людей в Донбассе