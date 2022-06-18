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Путин оценил работу российских медиков в Донбассе - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Путин оценил работу российских медиков в Донбассе
Путин оценил работу российских медиков в Донбассе - РИА Новости, 18.06.2022
Путин оценил работу российских медиков в Донбассе
Российские медики показывают свои лучшие качества, спасая людей в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:18
2022-06-18T17:35
специальная военная операция на украине
донбасс
владимир путин
общество
здоровье - общество
россия
луганская народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российские медики показывают свои лучшие качества, спасая людей в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин."Профессионализм настоящего врача, медицинского работника неотделим от душевной щедрости. Мы знаем, сколько мужества, терпения, сострадания и самопожертвования было проявлено вами в сложнейшие периоды эпидемии коронавируса. Именно эти лучшие качества сейчас показывают медицинские работники России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик, мирным жителям освобожденных территорий", - сказал он на открытии церемонии новых объектов здравоохранения в субъектах РФ.
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донбасс
россия
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донбасс, владимир путин, общество, здоровье - общество, россия, луганская народная республика
15:18 18.06.2022 (обновлено: 17:35 18.06.2022)
 
Путин оценил работу российских медиков в Донбассе

Путин: российские медики показывают свои лучшие качества при спасении людей в Донбассе

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в открытии новых объектов здравоохранения в нескольких регионах России
Президент России Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в открытии новых объектов здравоохранения в нескольких регионах России - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в открытии новых объектов здравоохранения в нескольких регионах России
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российские медики показывают свои лучшие качества, спасая людей в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Профессионализм настоящего врача, медицинского работника неотделим от душевной щедрости. Мы знаем, сколько мужества, терпения, сострадания и самопожертвования было проявлено вами в сложнейшие периоды эпидемии коронавируса. Именно эти лучшие качества сейчас показывают медицинские работники России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик, мирным жителям освобожденных территорий", - сказал он на открытии церемонии новых объектов здравоохранения в субъектах РФ.
Поздравление Путина с Днем медицинского работника - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассВладимир ПутинОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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