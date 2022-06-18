https://ria.ru/20220618/mediki-1796444521.html

Путин оценил работу российских медиков в Донбассе

Путин оценил работу российских медиков в Донбассе - РИА Новости, 18.06.2022

Путин оценил работу российских медиков в Донбассе

Российские медики показывают свои лучшие качества, спасая людей в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:18

2022-06-18T15:18

2022-06-18T17:35

специальная военная операция на украине

донбасс

владимир путин

общество

здоровье - общество

россия

луганская народная республика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российские медики показывают свои лучшие качества, спасая людей в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин."Профессионализм настоящего врача, медицинского работника неотделим от душевной щедрости. Мы знаем, сколько мужества, терпения, сострадания и самопожертвования было проявлено вами в сложнейшие периоды эпидемии коронавируса. Именно эти лучшие качества сейчас показывают медицинские работники России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик, мирным жителям освобожденных территорий", - сказал он на открытии церемонии новых объектов здравоохранения в субъектах РФ.

https://ria.ru/20220618/pozdravlenie-1796445550.html

донбасс

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, владимир путин, общество, здоровье - общество, россия, луганская народная республика