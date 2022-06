https://ria.ru/20220618/makkartni-1796427794.html

Улицу в Ливерпуле временно переименовали в честь Пола Маккартни

Улицу в Ливерпуле временно переименовали в честь Пола Маккартни - РИА Новости, 18.06.2022

Улицу в Ливерпуле временно переименовали в честь Пола Маккартни

Улицу в самом центре Ливерпуля в Великобритании временно переименовали в честь экс-участника группы The Beatles музыканта Пола Маккартни, которому в субботу... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T13:23

2022-06-18T13:23

2022-06-18T13:23

культура

пол маккартни

ливерпуль

the beatles

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781365788_0:0:1885:1061_1920x0_80_0_0_c5651ee5c732c49579057aec7ad36043.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Улицу в самом центре Ливерпуля в Великобритании временно переименовали в честь экс-участника группы The Beatles музыканта Пола Маккартни, которому в субботу исполнилось 80 лет, сообщает местная газета Liverpool Echo.Как отмечает издание, власти города решили переименовать улицу Мэттью-стрит, где располагается известный клуб Cavern Club, в котором знаменитая ливерпульская группа The Beatles часто выступала в начале своего звездного пути.По данным газеты, новое название Маккартни-стрит будет действовать всего неделю до 24 июня, затем улице вернется ее прежнее название.Газета пишет, что переименование Мэттью-стрит - не единственное изменение в городе в честь юбилея Маккартни. Зал для игры в бинго Mecca bingo на востоке Ливерпуля превратился в Macca Bingo, напоминая прозвище музыканта Макка.Сэр Джеймс Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в Ливерпуле. С 1960 по 1970 год он был басистом легендарной группы The Beatles, после ухода из которой и до настоящего времени он занимается сольной музыкальной деятельностью. В марте 1997 года Маккартни был удостоен рыцарского звания за вклад в развитие музыки. В 2011 году, согласно опросу журнала Rolling Stone, Маккартни был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен.

https://ria.ru/20210825/mccartney-1747044416.html

https://ria.ru/20211110/beatles-1758437757.html

ливерпуль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пол маккартни, ливерпуль, the beatles, новости культуры