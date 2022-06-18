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Улицу в Ливерпуле временно переименовали в честь Пола Маккартни - РИА Новости, 18.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220618/makkartni-1796427794.html
Улицу в Ливерпуле временно переименовали в честь Пола Маккартни
Улицу в Ливерпуле временно переименовали в честь Пола Маккартни - РИА Новости, 18.06.2022
Улицу в Ливерпуле временно переименовали в честь Пола Маккартни
Улицу в самом центре Ливерпуля в Великобритании временно переименовали в честь экс-участника группы The Beatles музыканта Пола Маккартни, которому в субботу... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:23
2022-06-18T13:23
культура
пол маккартни
ливерпуль
the beatles
новости культуры
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Улицу в самом центре Ливерпуля в Великобритании временно переименовали в честь экс-участника группы The Beatles музыканта Пола Маккартни, которому в субботу исполнилось 80 лет, сообщает местная газета Liverpool Echo.Как отмечает издание, власти города решили переименовать улицу Мэттью-стрит, где располагается известный клуб Cavern Club, в котором знаменитая ливерпульская группа The Beatles часто выступала в начале своего звездного пути.По данным газеты, новое название Маккартни-стрит будет действовать всего неделю до 24 июня, затем улице вернется ее прежнее название.Газета пишет, что переименование Мэттью-стрит - не единственное изменение в городе в честь юбилея Маккартни. Зал для игры в бинго Mecca bingo на востоке Ливерпуля превратился в Macca Bingo, напоминая прозвище музыканта Макка.Сэр Джеймс Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в Ливерпуле. С 1960 по 1970 год он был басистом легендарной группы The Beatles, после ухода из которой и до настоящего времени он занимается сольной музыкальной деятельностью. В марте 1997 года Маккартни был удостоен рыцарского звания за вклад в развитие музыки. В 2011 году, согласно опросу журнала Rolling Stone, Маккартни был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен.
https://ria.ru/20210825/mccartney-1747044416.html
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пол маккартни, ливерпуль, the beatles, новости культуры
13:23 18.06.2022
 
Улицу в Ливерпуле временно переименовали в честь Пола Маккартни

Улицу в Ливерпуле временно переименовали в честь Пола Маккартни по случаю его юбилея

© AP Photo / Scott AudetteПол Маккартни
Пол Маккартни - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Scott Audette
Пол Маккартни. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Улицу в самом центре Ливерпуля в Великобритании временно переименовали в честь экс-участника группы The Beatles музыканта Пола Маккартни, которому в субботу исполнилось 80 лет, сообщает местная газета Liverpool Echo.
Как отмечает издание, власти города решили переименовать улицу Мэттью-стрит, где располагается известный клуб Cavern Club, в котором знаменитая ливерпульская группа The Beatles часто выступала в начале своего звездного пути.
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По данным газеты, новое название Маккартни-стрит будет действовать всего неделю до 24 июня, затем улице вернется ее прежнее название.
Газета пишет, что переименование Мэттью-стрит - не единственное изменение в городе в честь юбилея Маккартни. Зал для игры в бинго Mecca bingo на востоке Ливерпуля превратился в Macca Bingo, напоминая прозвище музыканта Макка.
Сэр Джеймс Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в Ливерпуле. С 1960 по 1970 год он был басистом легендарной группы The Beatles, после ухода из которой и до настоящего времени он занимается сольной музыкальной деятельностью. В марте 1997 года Маккартни был удостоен рыцарского звания за вклад в развитие музыки. В 2011 году, согласно опросу журнала Rolling Stone, Маккартни был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен.
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КультураПол МаккартниЛиверпульThe BeatlesНовости культуры
 
 
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