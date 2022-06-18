https://ria.ru/20220618/koronavirus-1796404968.html

В России за сутки госпитализировали 1291 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1291 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2022

В России за сутки госпитализировали 1291 человека с COVID-19

Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, на 5,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T11:07

2022-06-18T11:07

2022-06-18T11:07

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, на 5,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 18 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1291 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,8%", - говорится в сообщении.Рост госпитализаций произошел в 31 субъекте, снижение - в 47, ситуация не изменилась в семи субъектах.Более 3,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 68 человек, также сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровел 4 371 человек, на 3,4% больше в сравнении с 17 июня."Выявлено 3 382 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 68 человек", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220616/koronavirus-1795748994.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество