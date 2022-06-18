Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки госпитализировали 1291 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220618/koronavirus-1796404968.html
В России за сутки госпитализировали 1291 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1291 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2022
В России за сутки госпитализировали 1291 человека с COVID-19
Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, на 5,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:07
2022-06-18T11:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578469933_0:0:2902:1633_1920x0_80_0_0_76448651c75e59a4ece6cff3bfcc87c6.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, на 5,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 18 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1291 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,8%", - говорится в сообщении.Рост госпитализаций произошел в 31 субъекте, снижение - в 47, ситуация не изменилась в семи субъектах.Более 3,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 68 человек, также сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровел 4 371 человек, на 3,4% больше в сравнении с 17 июня."Выявлено 3 382 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 68 человек", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220616/koronavirus-1795748994.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578469933_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0601307346087829f4758cd9c27d4b09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество
11:07 18.06.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1291 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 3382 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, на 5,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 18 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1291 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,8%", - говорится в сообщении.
Рост госпитализаций произошел в 31 субъекте, снижение - в 47, ситуация не изменилась в семи субъектах.
Более 3,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 68 человек, также сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 13:39Распространение коронавируса
Коронавирус никуда не ушел, заявила Попова
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровел 4 371 человек, на 3,4% больше в сравнении с 17 июня.
"Выявлено 3 382 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 68 человек", — говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала