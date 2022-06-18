https://ria.ru/20220618/koronavirus-1796404968.html
В России за сутки госпитализировали 1291 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1291 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2022
В России за сутки госпитализировали 1291 человека с COVID-19
Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, на 5,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:07
2022-06-18T11:07
2022-06-18T11:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, на 5,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 18 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1291 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,8%", - говорится в сообщении.Рост госпитализаций произошел в 31 субъекте, снижение - в 47, ситуация не изменилась в семи субъектах.Более 3,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 68 человек, также сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровел 4 371 человек, на 3,4% больше в сравнении с 17 июня."Выявлено 3 382 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 68 человек", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220616/koronavirus-1795748994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество
В России за сутки госпитализировали 1291 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 3382 новых случая заражения коронавирусом
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, на 5,8% меньше, чем накануне, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 18 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1291 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,8%", - говорится в сообщении.
Рост госпитализаций произошел в 31 субъекте, снижение - в 47, ситуация не изменилась в семи субъектах.
Более 3,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 68 человек, также сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровел 4 371 человек, на 3,4% больше в сравнении с 17 июня.
"Выявлено 3 382 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 68 человек", — говорится в сообщении.