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Жителей Москвы приглашают принять участие в конкурсе экологического плаката - РИА Новости, 20.06.2022
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Жителей Москвы приглашают принять участие в конкурсе экологического плаката
Жителей Москвы приглашают принять участие в конкурсе экологического плаката - РИА Новости, 20.06.2022
Жителей Москвы приглашают принять участие в конкурсе экологического плаката
Жителей Москвы приглашают принять участие в конкурсе экологического плаката, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-18T13:38
2022-06-20T12:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы
департамент жилищно-коммунального хозяйства москвы
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МОСКВА, 18 июня - РИА Новости. Жителей Москвы приглашают принять участие в конкурсе экологического плаката, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.В департаменте рассказали, что срок подачи работ проходит с 17 июня по 31 июля 2022 года. Итоги конкурса подведут 9 августа 2022 года. Работы будет оценивать жюри, в которое входят представители ГУП "Экотехпром". Самые интересные экологические плакаты будут использоваться с указанием автора в просветительской деятельности регионального оператора. Участникам конкурса, занявшим первое, второе и третье место, подарят графические планшеты.
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городское хозяйство москвы, общество, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, департамент жилищно-коммунального хозяйства москвы
13:38 18.06.2022 (обновлено: 12:42 20.06.2022)
 

Жителей Москвы приглашают принять участие в конкурсе экологического плаката

© Фото : официальный сайт Мэра МосквыЖителей Москвы приглашают принять участие в конкурсе экологического плаката
Жителей Москвы приглашают принять участие в конкурсе экологического плаката - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 18 июня - РИА Новости. Жителей Москвы приглашают принять участие в конкурсе экологического плаката, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
"Столичный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ГУП "Экотехпром" объявляет конкурс экологического плаката "Москва – чистый город". К участию приглашаются профессиональные и начинающие дизайнеры, художники и все творческие жители столицы в возрасте от 14 лет, неравнодушные к вопросам экологии и готовые выражать свои идеи через визуальные образы", - заявили в пресс-службе.
В департаменте рассказали, что срок подачи работ проходит с 17 июня по 31 июля 2022 года. Итоги конкурса подведут 9 августа 2022 года. Работы будет оценивать жюри, в которое входят представители ГУП "Экотехпром". Самые интересные экологические плакаты будут использоваться с указанием автора в просветительской деятельности регионального оператора. Участникам конкурса, занявшим первое, второе и третье место, подарят графические планшеты.
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