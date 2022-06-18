Жителей Москвы приглашают принять участие в конкурсе экологического плаката

"Столичный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ГУП "Экотехпром" объявляет конкурс экологического плаката "Москва – чистый город". К участию приглашаются профессиональные и начинающие дизайнеры, художники и все творческие жители столицы в возрасте от 14 лет, неравнодушные к вопросам экологии и готовые выражать свои идеи через визуальные образы", - заявили в пресс-службе.