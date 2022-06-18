13:38 18.06.2022 (обновлено: 12:42 20.06.2022)
Жителей Москвы приглашают принять участие в конкурсе экологического плаката
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыЖителей Москвы приглашают принять участие в конкурсе экологического плаката
МОСКВА, 18 июня - РИА Новости. Жителей Москвы приглашают принять участие в конкурсе экологического плаката, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
"Столичный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ГУП "Экотехпром" объявляет конкурс экологического плаката "Москва – чистый город". К участию приглашаются профессиональные и начинающие дизайнеры, художники и все творческие жители столицы в возрасте от 14 лет, неравнодушные к вопросам экологии и готовые выражать свои идеи через визуальные образы", - заявили в пресс-службе.
В департаменте рассказали, что срок подачи работ проходит с 17 июня по 31 июля 2022 года. Итоги конкурса подведут 9 августа 2022 года. Работы будет оценивать жюри, в которое входят представители ГУП "Экотехпром". Самые интересные экологические плакаты будут использоваться с указанием автора в просветительской деятельности регионального оператора. Участникам конкурса, занявшим первое, второе и третье место, подарят графические планшеты.