https://ria.ru/20220618/iordaniya-1796055308.html

Два моря и чудо света: интересный и доступный отдых в Иордании

Два моря и чудо света: интересный и доступный отдых в Иордании - РИА Новости, 18.06.2022

Два моря и чудо света: интересный и доступный отдых в Иордании

В конце июня поездка в Иорданию перестанет быть квестом: из Сочи запустят прямые рейсы в столицу — Амман. А оттуда можно отправиться к главным... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T08:00

2022-06-18T08:00

2022-06-18T08:08

туризм

туризм

иисус христос

иордания

акаба (мухафаза)

ближний восток

амман (город)

куда поехать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152001/05/1520010566_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_19ef1fee63e626f700ea398f8f21e9aa.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. В конце июня поездка в Иорданию перестанет быть квестом: из Сочи запустят прямые рейсы в столицу — Амман. А оттуда можно отправиться к главным достопримечательностям: древнему городу Петре, библейским местам, на побережья двух морей. Что посмотреть, попробовать и какие сувениры купить в этой ближневосточной стране — в материале РИА Новости.Прямо до Аммана С 26 июня авиакомпания Fly Jordan Airlines начинает летать из Аммана в Сочи и обратно. Рейсы по воскресеньям."Сейчас Иорданию не назовешь массовым направлением — это не Турция, конечно", — говорит старший менеджер по Ближнему Востоку компании "Арт-Тур" Александр Воробьев. Но у этой страны есть свои поклонники. До пандемии турпотоки туда и в соседний Израиль были вполне сопоставимыми.Пока в Амман и Акабу (там аэропорты) россияне в основном добираются через Стамбул и Каир. С пересадкой в ОАЭ и Омане — дороже. "Запуск чартеров из Сочи повысит интерес к Иордании, — отмечает Воробьев. — Участники рынка сейчас изучают возможность формирования новых туров".Виза не требуется, разницы с Москвой во времени нет, антиковидных ограничений — тоже. Нужно зарегистрироваться на онлайн-платформе, подписать "декларацию здоровья" и получить QR-код, перечсиляет гид Татьяна Хапова. Минус: летом очень жарко, активная жизнь начинается с заходом солнца. Идеальный сезон — осень и весна.Недельный тур без авиабилетов — от 700 долларов на одного, уточняет Александр Воробьев. С перелетом — от 1100 долларов, сообщили в пресс-службе PAC Group.Увидеть чудо светаТуристы готовы платить, чтобы своими глазами увидеть Петру — розовый город в скалах. Древняя столица Набатейского царства считается одним из семи чудес света.Когда-то Петра была на пересечении важнейших торговых путей, соединявших Красное море с Дамаском и Персидский залив с Газой. После того как римляне открыли морские маршруты на Восток, город утратил былое значение.По библейскому преданию, тут останавливался пророк Моисей, когда выводил израильский народ из египетского рабства.Чтобы попасть в Петру, надо пройти через узкое ущелье Сик — извилистый каньон длиной около километра. Главная достопримечательность — вырезанный в скале храм Эль-Хазне, в переводе "сокровищница". Это I век нашей эры. Раньше его еще украшали статуи богов из греко-римского пантеона.В фильме Стивена Спилберга "Индиана Джонс и последний крестовый поход" именно здесь крестоносцы хранили святой Грааль.Пустыня и дайвингАмман в XIII веке до нашей эры назывался Раббат-Аммон. В древней городской цитадели — Археологический музей, римский амфитеатр и мечеть короля Абдаллы I — единственная в стране, куда пускают туристов-немусульман. Можно также посмотреть на коллекцию королевских автомобилей в специальном музее.На юг, в Акабу, едут ради Красного моря, прежде всего любители снорклинга и дайвинга. В 60 километрах — пустыня Вади-Рам, которую называют Лунной долиной за "космические" пейзажи. Там снимали фильмы "Лоуренс Аравийский", "Трансформеры", "Красная планета", "Звездные войны, эпизод IX". "Отправляйтесь в Вади-Рам на джипах. Встретьте закат, а лучше останьтесь на ночь в одном из местных глэмпингов", — советует Татьяна Хапова.В Иордании есть еще одном море — Мертвое. На этом побережье — лечение, спа-процедуры, целебный воздух. Считается, что здесь концентрация солей ниже, чем в израильской части водоема."Неподалеку — горячие сероводородные источники Маин, — добавляет Татьяна Хапова. — Дорога туда — серпантин вдоль живописных скальных рельефов".На севере, рядом с Ум-Кайс, — возведенная греками в III веке до нашей эры Гадара — город поэтов и философов. Сохранились древние улицы, здания с колоннадами, сводчатая терраса и руины двух амфитеатров. По преданию, Иисус тут чудесным образом излечил бесноватого. А еще отсюда открывается живописный вид на горы Сирии, границу с Израилем, Галилейское озеро (Кинерет).В Джераше — хорошо сохранившиеся постройки древних римлян. В Аджлуне прогуляйтесь по крепости XII века, построенной для обороны от крестоносцев. Мозаики византийского периода — в церкви Святого Георгия в Мадабе. С горы Небо (Нево) пророк Моисей увидел Землю обетованную. По одной из версий, на восточном берегу реки Иордан Христос принял крещение от Иоанна Предтечи.Куфия и еда бедуиновВ Иордании пробуйте бедуинские блюда, например, мансаф — баранину в соусе из йогурта с рисом или булгуром, рекомендует гид Елена Смирнова. И еще — кофе, который варят с добавлением кардамона. На десерт — кнафе (кунафе), рулет из кадаифской тонкой вермишели с начинкой из козьего сыра с сахарным сиропом.Крем, грязь и вода Мертвого моря — самые популярные у туристов сувениры из Иордании. "А еще мужской головной платок — арафатка в черно-белую клетку и иорданский национальный — куфия, он — в красно-белую мелкую клетку", — добавляет гид.Полезно знать"С собой лучше взять доллары, а здесь обменять на динары. В турзонах можно расплатиться валютой разных стран, но билеты продают за местные деньги", — предупреждает Татьяна Хапова.Иордания — одна из самых светских стран Ближнего Востока, отмечает Елена Смирнова. "Строгого дресс-кода нет, хотя подавляющее большинство населения — мусульмане", — поясняет гид. Впрочем, в нетуристических районах все же лучше одеться поскромнее, чтобы юбка и шорты скрывали колени.Женщинам не стоит курить, идя по улице — зайдите в кафе или присядьте на лавочку. А распивать спиртное в общественных местах запрещено всем.Еще два правила: в такси дама обычно садится на заднее сиденье и фотографировать местных можно только с их разрешения.

https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html

иордания

акаба (мухафаза)

ближний восток

амман (город)

красное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, иисус христос, иордания, акаба (мухафаза), ближний восток, амман (город), куда поехать, куда можно лететь, куда сходить , что посмотреть , еда, достопримечательности, красное море, отдых на море, море