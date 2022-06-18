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Два моря и чудо света: интересный и доступный отдых в Иордании - РИА Новости, 18.06.2022
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Туризм
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Два моря и чудо света: интересный и доступный отдых в Иордании
Два моря и чудо света: интересный и доступный отдых в Иордании - РИА Новости, 18.06.2022
Два моря и чудо света: интересный и доступный отдых в Иордании
В конце июня поездка в Иорданию перестанет быть квестом: из Сочи запустят прямые рейсы в столицу — Амман. А оттуда можно отправиться к главным... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T08:00
2022-06-18T08:08
туризм
туризм
иисус христос
иордания
акаба (мухафаза)
ближний восток
амман (город)
куда поехать
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. В конце июня поездка в Иорданию перестанет быть квестом: из Сочи запустят прямые рейсы в столицу — Амман. А оттуда можно отправиться к главным достопримечательностям: древнему городу Петре, библейским местам, на побережья двух морей. Что посмотреть, попробовать и какие сувениры купить в этой ближневосточной стране — в материале РИА Новости.Прямо до Аммана С 26 июня авиакомпания Fly Jordan Airlines начинает летать из Аммана в Сочи и обратно. Рейсы по воскресеньям."Сейчас Иорданию не назовешь массовым направлением — это не Турция, конечно", — говорит старший менеджер по Ближнему Востоку компании "Арт-Тур" Александр Воробьев. Но у этой страны есть свои поклонники. До пандемии турпотоки туда и в соседний Израиль были вполне сопоставимыми.Пока в Амман и Акабу (там аэропорты) россияне в основном добираются через Стамбул и Каир. С пересадкой в ОАЭ и Омане — дороже. "Запуск чартеров из Сочи повысит интерес к Иордании, — отмечает Воробьев. — Участники рынка сейчас изучают возможность формирования новых туров".Виза не требуется, разницы с Москвой во времени нет, антиковидных ограничений — тоже. Нужно зарегистрироваться на онлайн-платформе, подписать "декларацию здоровья" и получить QR-код, перечсиляет гид Татьяна Хапова. Минус: летом очень жарко, активная жизнь начинается с заходом солнца. Идеальный сезон — осень и весна.Недельный тур без авиабилетов — от 700 долларов на одного, уточняет Александр Воробьев. С перелетом — от 1100 долларов, сообщили в пресс-службе PAC Group.Увидеть чудо светаТуристы готовы платить, чтобы своими глазами увидеть Петру — розовый город в скалах. Древняя столица Набатейского царства считается одним из семи чудес света.Когда-то Петра была на пересечении важнейших торговых путей, соединявших Красное море с Дамаском и Персидский залив с Газой. После того как римляне открыли морские маршруты на Восток, город утратил былое значение.По библейскому преданию, тут останавливался пророк Моисей, когда выводил израильский народ из египетского рабства.Чтобы попасть в Петру, надо пройти через узкое ущелье Сик — извилистый каньон длиной около километра. Главная достопримечательность — вырезанный в скале храм Эль-Хазне, в переводе "сокровищница". Это I век нашей эры. Раньше его еще украшали статуи богов из греко-римского пантеона.В фильме Стивена Спилберга "Индиана Джонс и последний крестовый поход" именно здесь крестоносцы хранили святой Грааль.Пустыня и дайвингАмман в XIII веке до нашей эры назывался Раббат-Аммон. В древней городской цитадели — Археологический музей, римский амфитеатр и мечеть короля Абдаллы I — единственная в стране, куда пускают туристов-немусульман. Можно также посмотреть на коллекцию королевских автомобилей в специальном музее.На юг, в Акабу, едут ради Красного моря, прежде всего любители снорклинга и дайвинга. В 60 километрах — пустыня Вади-Рам, которую называют Лунной долиной за "космические" пейзажи. Там снимали фильмы "Лоуренс Аравийский", "Трансформеры", "Красная планета", "Звездные войны, эпизод IX". "Отправляйтесь в Вади-Рам на джипах. Встретьте закат, а лучше останьтесь на ночь в одном из местных глэмпингов", — советует Татьяна Хапова.В Иордании есть еще одном море — Мертвое. На этом побережье — лечение, спа-процедуры, целебный воздух. Считается, что здесь концентрация солей ниже, чем в израильской части водоема."Неподалеку — горячие сероводородные источники Маин, — добавляет Татьяна Хапова. — Дорога туда — серпантин вдоль живописных скальных рельефов".На севере, рядом с Ум-Кайс, — возведенная греками в III веке до нашей эры Гадара — город поэтов и философов. Сохранились древние улицы, здания с колоннадами, сводчатая терраса и руины двух амфитеатров. По преданию, Иисус тут чудесным образом излечил бесноватого. А еще отсюда открывается живописный вид на горы Сирии, границу с Израилем, Галилейское озеро (Кинерет).В Джераше — хорошо сохранившиеся постройки древних римлян. В Аджлуне прогуляйтесь по крепости XII века, построенной для обороны от крестоносцев. Мозаики византийского периода — в церкви Святого Георгия в Мадабе. С горы Небо (Нево) пророк Моисей увидел Землю обетованную. По одной из версий, на восточном берегу реки Иордан Христос принял крещение от Иоанна Предтечи.Куфия и еда бедуиновВ Иордании пробуйте бедуинские блюда, например, мансаф — баранину в соусе из йогурта с рисом или булгуром, рекомендует гид Елена Смирнова. И еще — кофе, который варят с добавлением кардамона. На десерт — кнафе (кунафе), рулет из кадаифской тонкой вермишели с начинкой из козьего сыра с сахарным сиропом.Крем, грязь и вода Мертвого моря — самые популярные у туристов сувениры из Иордании. "А еще мужской головной платок — арафатка в черно-белую клетку и иорданский национальный — куфия, он — в красно-белую мелкую клетку", — добавляет гид.Полезно знать"С собой лучше взять доллары, а здесь обменять на динары. В турзонах можно расплатиться валютой разных стран, но билеты продают за местные деньги", — предупреждает Татьяна Хапова.Иордания — одна из самых светских стран Ближнего Востока, отмечает Елена Смирнова. "Строгого дресс-кода нет, хотя подавляющее большинство населения — мусульмане", — поясняет гид. Впрочем, в нетуристических районах все же лучше одеться поскромнее, чтобы юбка и шорты скрывали колени.Женщинам не стоит курить, идя по улице — зайдите в кафе или присядьте на лавочку. А распивать спиртное в общественных местах запрещено всем.Еще два правила: в такси дама обычно садится на заднее сиденье и фотографировать местных можно только с их разрешения.
https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html
иордания
акаба (мухафаза)
ближний восток
амман (город)
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Мария Селиванова
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РИА Новости
1
5
4.7
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туризм, иисус христос, иордания, акаба (мухафаза), ближний восток, амман (город), куда поехать, куда можно лететь, куда сходить , что посмотреть , еда, достопримечательности, красное море, отдых на море, море
08:00 18.06.2022 (обновлено: 08:08 18.06.2022)
 

Два моря и чудо света: интересный и доступный отдых в Иордании

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкТуристы осматривают скальный храм-мавзолей Эль-Хазне ("Сокровищница фараона") в древнем городе Петра в Иордании
Туристы осматривают скальный храм-мавзолей Эль-Хазне (Сокровищница фараона) в древнем городе Петра в Иордании - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. В конце июня поездка в Иорданию перестанет быть квестом: из Сочи запустят прямые рейсы в столицу — Амман. А оттуда можно отправиться к главным достопримечательностям: древнему городу Петре, библейским местам, на побережья двух морей. Что посмотреть, попробовать и какие сувениры купить в этой ближневосточной стране — в материале РИА Новости.

Прямо до Аммана

С 26 июня авиакомпания Fly Jordan Airlines начинает летать из Аммана в Сочи и обратно. Рейсы по воскресеньям.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСтолица Иордании город Амман
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Столица Иордании город Амман
"Сейчас Иорданию не назовешь массовым направлением — это не Турция, конечно", — говорит старший менеджер по Ближнему Востоку компании "Арт-Тур" Александр Воробьев. Но у этой страны есть свои поклонники. До пандемии турпотоки туда и в соседний Израиль были вполне сопоставимыми.
Пока в Амман и Акабу (там аэропорты) россияне в основном добираются через Стамбул и Каир. С пересадкой в ОАЭ и Омане — дороже. "Запуск чартеров из Сочи повысит интерес к Иордании, — отмечает Воробьев. — Участники рынка сейчас изучают возможность формирования новых туров".
CC BY 2.0 / Guillaume Baviere / Побережье Мертвого моря со стороны Иордании
Побережье Мертвого моря со стороны Иордании - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
CC BY 2.0 / Guillaume Baviere /
Побережье Мертвого моря со стороны Иордании
Виза не требуется, разницы с Москвой во времени нет, антиковидных ограничений — тоже. Нужно зарегистрироваться на онлайн-платформе, подписать "декларацию здоровья" и получить QR-код, перечсиляет гид Татьяна Хапова.
Минус: летом очень жарко, активная жизнь начинается с заходом солнца. Идеальный сезон — осень и весна.
Недельный тур без авиабилетов — от 700 долларов на одного, уточняет Александр Воробьев. С перелетом — от 1100 долларов, сообщили в пресс-службе PAC Group.

Увидеть чудо света

Туристы готовы платить, чтобы своими глазами увидеть Петру — розовый город в скалах. Древняя столица Набатейского царства считается одним из семи чудес света.
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкТуристы осматривают гробницы в древнем городе Петра в Иордании
Туристы осматривают гробницы в древнем городе Петра в Иордании - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Туристы осматривают гробницы в древнем городе Петра в Иордании
Когда-то Петра была на пересечении важнейших торговых путей, соединявших Красное море с Дамаском и Персидский залив с Газой. После того как римляне открыли морские маршруты на Восток, город утратил былое значение.
По библейскому преданию, тут останавливался пророк Моисей, когда выводил израильский народ из египетского рабства.
Чтобы попасть в Петру, надо пройти через узкое ущелье Сик — извилистый каньон длиной около километра.
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкТуристы осматривают скальный храм-мавзолей Эль-Хазне ("Сокровищница фараона") в древнем городе Петра в Иордании
Туристы осматривают скальный храм-мавзолей Эль-Хазне (Сокровищница фараона) в древнем городе Петра в Иордании - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Туристы осматривают скальный храм-мавзолей Эль-Хазне ("Сокровищница фараона") в древнем городе Петра в Иордании
Главная достопримечательность — вырезанный в скале храм Эль-Хазне, в переводе "сокровищница". Это I век нашей эры. Раньше его еще украшали статуи богов из греко-римского пантеона.
В фильме Стивена Спилберга "Индиана Джонс и последний крестовый поход" именно здесь крестоносцы хранили святой Грааль.

Пустыня и дайвинг

Амман в XIII веке до нашей эры назывался Раббат-Аммон. В древней городской цитадели — Археологический музей, римский амфитеатр и мечеть короля Абдаллы I — единственная в стране, куда пускают туристов-немусульман. Можно также посмотреть на коллекцию королевских автомобилей в специальном музее.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Мужчина на улице Аммана

Мужчина на улице Аммана
1 из 3

Мужчина на улице Аммана

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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CC BY-SA 2.0 / xorge / Une vue de la JordanieГород Акаба в Иордании
Город Акаба в Иордании
2 из 3
Город Акаба в Иордании
CC BY-SA 2.0 / xorge / Une vue de la Jordanie
CC BY-SA 3.0 / Tomobe03 / Seven Pillars of Wisdom rock formation in Wadi Rum, Jordan

Скальное образование "Семь столпов мудрости" в пустыне Вади-Рам

Скальное образование Семь столпов мудрости в пустыни Вади-Рам
3 из 3

Скальное образование "Семь столпов мудрости" в пустыне Вади-Рам

CC BY-SA 3.0 / Tomobe03 / Seven Pillars of Wisdom rock formation in Wadi Rum, Jordan
1 из 3

Мужчина на улице Аммана

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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2 из 3
Город Акаба в Иордании
CC BY-SA 2.0 / xorge / Une vue de la Jordanie
3 из 3

Скальное образование "Семь столпов мудрости" в пустыне Вади-Рам

CC BY-SA 3.0 / Tomobe03 / Seven Pillars of Wisdom rock formation in Wadi Rum, Jordan
На юг, в Акабу, едут ради Красного моря, прежде всего любители снорклинга и дайвинга.
В 60 километрах — пустыня Вади-Рам, которую называют Лунной долиной за "космические" пейзажи. Там снимали фильмы "Лоуренс Аравийский", "Трансформеры", "Красная планета", "Звездные войны, эпизод IX".
"Отправляйтесь в Вади-Рам на джипах. Встретьте закат, а лучше останьтесь на ночь в одном из местных глэмпингов", — советует Татьяна Хапова.
CC BY-SA 2.0 / xorge / Une vue de la Jordanie Пляж в Акабе, Иордания
Пляж в Акабе, Иордания - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
CC BY-SA 2.0 / xorge / Une vue de la Jordanie
Пляж в Акабе, Иордания
В Иордании есть еще одном море — Мертвое. На этом побережье — лечение, спа-процедуры, целебный воздух. Считается, что здесь концентрация солей ниже, чем в израильской части водоема.
"Неподалеку — горячие сероводородные источники Маин, — добавляет Татьяна Хапова. — Дорога туда — серпантин вдоль живописных скальных рельефов".
CC BY 2.0 / Gusjer / Побережье Мертвого моря со стороны Иордании
Побережье Мертвого моря со стороны Иордании - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
CC BY 2.0 / Gusjer /
Побережье Мертвого моря со стороны Иордании
На севере, рядом с Ум-Кайс, — возведенная греками в III веке до нашей эры Гадара — город поэтов и философов. Сохранились древние улицы, здания с колоннадами, сводчатая терраса и руины двух амфитеатров. По преданию, Иисус тут чудесным образом излечил бесноватого. А еще отсюда открывается живописный вид на горы Сирии, границу с Израилем, Галилейское озеро (Кинерет).
© AFP 2022 / Ahmed AbdоПродажа куфий в Джераше
Продажа куфий в Джераше
1 из 9
Продажа куфий в Джераше
© AFP 2022 / Ahmed Abdо
CC BY-SA 3.0 / Daniel Case / Вид на город Аджлун
Вид на город Аджлун
2 из 9
Вид на город Аджлун
CC BY-SA 3.0 / Daniel Case /
CC BY-SA 4.0 / Dosseman / Ajlun Castle 0939 (cropped) Замок Аджлун
Замок Аджлун
3 из 9
Замок Аджлун
CC BY-SA 4.0 / Dosseman / Ajlun Castle 0939 (cropped)
© AFP 2022 / Khalil MazraawiПамятник пророку Моисею на горе Нево, Иордания
Памятник пророку Моисею на горе Нево, Иордания
4 из 9
Памятник пророку Моисею на горе Нево, Иордания
© AFP 2022 / Khalil Mazraawi
CC BY 2.0 / Rob Oo / Город Джераш на севере Иордании
Город Джераш на севере Иордании
5 из 9
Город Джераш на севере Иордании
CC BY 2.0 / Rob Oo /
© РИА Новости / Антон СкрипуновВид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
6 из 9
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
© РИА Новости / Антон Скрипунов
CC BY-SA 4.0 / David Bjorgen / Umm Qais-13 (cropped)

Руины древней Гадары в городе Умм Кайс на севере Иордании

Руины древней Гадары в городе Умм Кайс на серевер Иордании
7 из 9

Руины древней Гадары в городе Умм Кайс на севере Иордании

CC BY-SA 4.0 / David Bjorgen / Umm Qais-13 (cropped)
CC BY 3.0 / Berthold Werner / Вид на гору Нево в Иордании
Вид на гору Нево в Иордании
8 из 9
Вид на гору Нево в Иордании
CC BY 3.0 / Berthold Werner /
CC BY 2.0 / Ted Chi / Город Джераш на севере Иордании
Город Джераш на севере Иордании
9 из 9
Город Джераш на севере Иордании
CC BY 2.0 / Ted Chi /
1 из 9
Продажа куфий в Джераше
© AFP 2022 / Ahmed Abdо
2 из 9
Вид на город Аджлун
CC BY-SA 3.0 / Daniel Case /
3 из 9
Замок Аджлун
CC BY-SA 4.0 / Dosseman / Ajlun Castle 0939 (cropped)
4 из 9
Памятник пророку Моисею на горе Нево, Иордания
© AFP 2022 / Khalil Mazraawi
5 из 9
Город Джераш на севере Иордании
CC BY 2.0 / Rob Oo /
6 из 9
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
© РИА Новости / Антон Скрипунов
7 из 9

Руины древней Гадары в городе Умм Кайс на севере Иордании

CC BY-SA 4.0 / David Bjorgen / Umm Qais-13 (cropped)
8 из 9
Вид на гору Нево в Иордании
CC BY 3.0 / Berthold Werner /
9 из 9
Город Джераш на севере Иордании
CC BY 2.0 / Ted Chi /
В Джераше — хорошо сохранившиеся постройки древних римлян. В Аджлуне прогуляйтесь по крепости XII века, построенной для обороны от крестоносцев. Мозаики византийского периода — в церкви Святого Георгия в Мадабе. С горы Небо (Нево) пророк Моисей увидел Землю обетованную. По одной из версий, на восточном берегу реки Иордан Христос принял крещение от Иоанна Предтечи.

Куфия и еда бедуинов

В Иордании пробуйте бедуинские блюда, например, мансаф — баранину в соусе из йогурта с рисом или булгуром, рекомендует гид Елена Смирнова. И еще — кофе, который варят с добавлением кардамона. На десерт — кнафе (кунафе), рулет из кадаифской тонкой вермишели с начинкой из козьего сыра с сахарным сиропом.
CC BY-SA 4.0 / Ben Meyer / Mansaf (cropped)Мансаф
Мансаф
1 из 2
Мансаф
CC BY-SA 4.0 / Ben Meyer / Mansaf (cropped)
© Фото : Pexels/Polina Tankilevitch Десерт кнафе
Десерт кнафе
2 из 2
Десерт кнафе
© Фото : Pexels/Polina Tankilevitch
1 из 2
Мансаф
CC BY-SA 4.0 / Ben Meyer / Mansaf (cropped)
2 из 2
Десерт кнафе
© Фото : Pexels/Polina Tankilevitch
Крем, грязь и вода Мертвого моря — самые популярные у туристов сувениры из Иордании. "А еще мужской головной платок — арафатка в черно-белую клетку и иорданский национальный — куфия, он — в красно-белую мелкую клетку", — добавляет гид.

Полезно знать

"С собой лучше взять доллары, а здесь обменять на динары. В турзонах можно расплатиться валютой разных стран, но билеты продают за местные деньги", — предупреждает Татьяна Хапова.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМужчина на улице Аммана
Мужчина на улице Аммана - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Мужчина на улице Аммана
Иордания — одна из самых светских стран Ближнего Востока, отмечает Елена Смирнова. "Строгого дресс-кода нет, хотя подавляющее большинство населения — мусульмане", — поясняет гид. Впрочем, в нетуристических районах все же лучше одеться поскромнее, чтобы юбка и шорты скрывали колени.
Женщинам не стоит курить, идя по улице — зайдите в кафе или присядьте на лавочку. А распивать спиртное в общественных местах запрещено всем.
Еще два правила: в такси дама обычно садится на заднее сиденье и фотографировать местных можно только с их разрешения.
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8 мая, 08:10Туризм
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