Западные СМИ: как они молчали и как писали об украинском нацизме

Западные СМИ в течение восьми лет донбасской войны в целом занимали проукраинскую позицию. Однако были журналисты, которые открыто говорили о колоссальном распространении неонацизма в стране, геноциде мирного населения, о том, как украинская армия убивает стариков, женщин и детей.

Британский журналист Питер Хитсенс 21 мая 2022 года в своей колонке в Mail on Sunday написал:"Никогда со времен дикого безумия после смерти принцессы Дианы я не встречал такой волны невежественных настроений. Никто ничего не знает об Украине. У всех жесткое мнение по этому поводу.На днях я шокировал известную ученую из Оксфорда, сообщив ей, что прекрасные, ангельские, святые, совершенные украинцы перекрыли подачу воды в Крым в 2014 году. Она была справедливо потрясена этим гадким, некультурным актом злобы, но гораздо более возмутительно, что этот высокообразованный человек не знал этого важного факта".Причина этого невежества — информационный вакуум, в котором оказалась практически вся аудитория западных СМИ с 2014 года.Зимой 2013-2014 годов на Украине случился Евромайдан, страна начала скатываться к гражданской войне. Западная пресса встретила новости из Киева с воодушевлением.Одним из тех, кто с самого начала противостояния не поддерживал украинскую революцию и ее радикалов, был британский журналист Грэм Филлипс. Он же собирал данные о геноциде мирного населения Донбасса и военных преступлениях украинской армии и нацбатов."Украинцы довольно часто спрашивают меня, почему я не поддерживаю Евромайдан. Ответ прост: мои деды во время Второй мировой войны сражались с фашизмом. Поддерживая Евромайдан, оказываешь поддержку тем, против кого они воевали. На Евромайдане фашизм пустил глубокие корни, и совершенно ясно, откуда они растут. Под влиянием праворадикальных партий умеренные сторонники "Батькивщины" и УДАРа перешли к "сверхнасилию", ставшему визитной карточкой Евромайдана", — делится с Украина.ру Филлипс.О том, что постмайданная Украина наводнена правыми радикалами — от властных структур до армии, — некоторые иностранные издания все же писали.В мае 2018 года американское издание The Nation опубликовало размышления почетного профессора русских исследований и политики Нью-Йоркского университета Стефана Коэна о роли неонацистов в украинском кризисе и толерантности к радикалам со стороны США:"Характер основного нарратива новой холодной войны крайне избирателен. Он выбирает, что показать, и что-то фактически опускает. Среди упущений — роль, которую играют неофашистские силы в поддерживаемой США Украине с 2014 года. Немногие американцы, которые следят за международными новостями, знают следующее. Снайперы убили десятки протестующих и полицейских на киевском Майдане в феврале 2014 года, тем самым спровоцировав “демократическую революцию”, которая свергла избранного президента Виктора Януковича и привела к власти антироссийский, проамериканский режим. Это не было ни демократией, ни революцией, а было насильственным переворотом, осуществленным неофашистской организацией "Правый сектор"(организация, запрещенная в России. — Прим. ред.) и ее сообщниками.Погром и сожжение этнических русских и других людей в Одессе в мае 2014-го пробудило воспоминания о нацистских отрядах уничтожения на Украине во время Второй мировой войны. Это практически удалено из американского мейнстрима, хотя остается болезненным и разоблачительным фактом для Украины.Батальон “Азов” численностью около трех тысяч хорошо вооруженных бойцов, сыгравший важную боевую роль в гражданской войне на Украине и ныне являющийся частью украинской армии, является откровенно "частично" пронацистским, о чем свидетельствуют его регалии, лозунги и программные заявления. Это задокументировано несколькими международными мониторинговыми организациями.На фото: бойцы батальона "Азов" принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве перед отправкой в Донбасс в 2014 году. "Азов" в Донбассе стал символом неонацизма, жестокости, безнаказанности и беззакония.Нападения на геев, евреев, русских стариков и других "нечистых" граждан широко распространены по всей Украине, управляемой Киевом, наряду с факельными маршами, напоминающими те, которые воспламенили Германию в конце 1930-х годов. Полиция ничего не делает для предотвращения этих неофашистских актов или для их преследования. Напротив, Киев официально поощряет их.Израиль в официальном ежегодном докладе об антисемитизме во всем мире в 2017 году пришел к выводу, что число таких инцидентов удвоилось на Украине и "превысило количество инцидентов, зарегистрированных во всех регионах (в Восточной Европе и на территории бывших советских республик. — Прим. ред.), вместе взятых".Американцев нельзя винить в том, что они не знают этих фактов. О них очень редко сообщают и еще меньше обсуждают в средствах массовой информации".Еще один "штрих к портрету" украинской армии. В сентябре 2018 года украинский интернет-телеканал Hromodanske рассказал о норвежце Йоахиме Фурхольме.Он приехал на Украину, подписал контракт с ВСУ и отправился воевать в Донбасс. Но через месяц службы соглашение с ним внезапно и без объяснений расторгли, выслав из зоны боевых действий. Фурхольм был убежден: это произошло по требованию Норвегии, ведь дома он с 15-летнего возраста находится на особом контроле спецслужб из-за своих ультраправых националистических взглядов. Его обвиняют в нацизме, у него была судимость, и он сам говорит, что "уважает" норвежского террориста Андерса Брейвика — организатора и исполнителя взрыва в Осло и нападения на молодежный лагерь Норвежской рабочей партии в июле 2011 года, убившего 77 своих сограждан.Телеканал приводит одну из его цитат, в которой он, наемник, "рожденный воевать", восторженно говорит о боях в поселке Новгородском Донецкой области:"До этого я никогда не был на войне, более того — никогда не служил в армии. Но всегда чувствовал: я был рожден, чтобы воевать. Война — не для каждого, но и гражданская жизнь тоже. Честно говоря, думал, что в Донбассе будет страшнее. Но когда я приехал на фронт и там начались обстрелы, почувствовал себя счастливым. Они стреляют по нам артиллерией, все вокруг взрывается, крики, кровь, суета… А я улыбаюсь! Тогда, в окопе, я наконец почувствовал себя дома… Друзья называли меня Ярл — это такой титул у викингов. Меня в роте любили. Наверное, потому, что иностранец".В ноябре 2020-го британская The Guardian напрямую назвала батальон "Азов" неонацистской группировкой:"Неонацистский полк "Азов" пытается экспортировать свою идеологию на Запад, при этом сообщается о связях между "единомышленниками", такими как запрещенная британская террористическая организация National Action. Антитеррористический аналитический центр Суфана оценивает, что десять "иностранных боевиков" из Великобритании служили в украинской милиции, подобной батальону "Азов", который использует красивые пропагандистские видеоролики в манере таких экстремистских группировок, как "Исламское государство" (организация, запрещенная в России. — Прим. ред.)".Ранее о неонацистах "Азова", поощряемых США, писал американский журналист и блогер Макс Блюменталь. В 2018 году он опубликовал исследование о контактах азовцев с военнослужащими США. По данным автора, в ноябре 2017 года заокеанские военные инспекторы посетили батальон "Азов", "известный как бастион неонацизма в рядах ВСУ", чтобы обсудить "логистику и углубление сотрудничества". Боец "Азова", слова которого приводит Блюменталь, рассказал американским журналистам, что инструкторы и добровольцы США тесно работали с его батальоном. Американские офицеры встречались с командирами "Азова" на протяжении двух месяцев для "обучения и предоставления другой помощи".В 2021 году американское издание VICE World News опубликовало свидетельства ультраправого экстремиста из Швеции Микаэля Скиллта об Украине времен Майдана.Он приехал в Киев в феврале 2014 года, спустя несколько дней после того, как президент Украины Виктор Янукович лишился своего поста в результате украинской революции."Эта революция манила Скиллта, который на тот момент был убежденным неонацистом с 20-летним опытом деятельности на ультраправой арене, потому что ему хотелось быть частью чего-то большего. Как и многие другие ультраправые радикалы по всему миру, он черпал вдохновение в том, какую важную роль украинские ультранационалисты и ультраправые бандиты сыграли в протестах Евромайдана, и он хотел поддержать их дело."Я видел, как творится история. Кому бы не захотелось стать частью истории?"Это решение Скиллта в конце концов привело к тому, что он стал частью волны ультраправых иностранных бойцов — по некоторым оценкам, их были тысячи, — которые присоединились к войне на востоке Украины и которые сражались как на украинской, так и на российской стороне конфликта.Эти люди приехали на Украину по разным причинам: они искали приключений, стремились повысить свой статус или получить военную подготовку. И они покинули Украину, получив опыт участия в боевых действиях и обзаведясь международными связями, которые, по словам экспертов, превращают их в серьезную экстремистскую угрозу".Об украинских неонацистах в мае 2021 года писала и португальская Publico. Газета привела слова американского эксперта, директора Центра по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Калифорнии, помощника следователя в The Soufan Center Джейсона Блазакиса."Я вижу Украину как место, где ультраправые могут пройти обучение, получить военную и идейную поддержку. Во многих отношениях для ультраправых Украина — это то же самое, чем была Сирия для ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в РФ. — Прим. ред.). Украина — это черный ход в ЕС, на который ультраправые обратили внимание, и угроза несомненна. Боевики тренируются на полях сражений Украины, а потом возвращаются в свои родные страны".А вот что опубликовала польская Myśl Polska в том же 2021 году:"Сегодня, пожалуй, нет нужды убеждать кого-либо в том, что надежды на формирование на Украине нормального государства не оправдались, а национализм смог укрепиться и начать шириться в тех государственных институтах и в тех регионах, где его прежде не было. Бандеровские лозунги и марши уже стали частью официальных церемоний в украинской армии.Те, кто попустительствовал возрождению бандеризма или даже одобрял его, думали, по всей видимости, что им удастся его контролировать и использовать для одной цели — мобилизации против России".Факты геноцида, который Украина осуществляет в отношении мирного населения Донбасса, на страницы зарубежных СМИ почти не попадали. Исключения можно собрать по крупицам.Один их примеров — интервью с Ольгой Сидоренко, жительницей поселка Октябрьский, серой зоны Донбасса, опубликованное в чешской Haló noviny. Так Ольга вспоминает первые украинские обстрелы:"Тот день, 26 мая 2014 года, я не забуду никогда. Нас отпустили с работы раньше, в 11 утра. Очередной партии лекарств не ожидалось, и меня отпустили. Маленькая Арина была в садике, и я решила забрать ее раньше, купила клубники. Был теплый солнечный день, который я хотела провести с детьми. Я забрала дочку, отвела ее домой, а потом начался ад. Летели самолеты, истребители, вертолеты, стреляли. Сын еще не вернулся из школы, а наша школа была недалеко от дома. Все его одноклассники уже давно пришли домой. Кончился последний звонок в начальной школе. А его все не было. Он знал, что я на работе, и поэтому особо не спешил. Он зашел в гости к крестной, а это на другом конце. В тот момент я не знала об этом. Я бегала между школой и домом, не зная, где он. Тем временем вокруг разгоралась война. Вдруг я увидела его, и мы вместе быстро побежали к дому. Над нами появился украинский вертолет и начал стрелять нам под ноги. Я не видела, чтобы кто-то упал, но стреляли под ноги убегающим мирным жителям. Мой ребенок бежал с глазами, полными ужаса: "Мама, это война?" Я затащила его домой, и в этот самый момент сбили один из вертолетов. Мы пришли домой, а моя дочка, которой только исполнилось два года, кричала от страха так душераздирающе, что я никогда в жизни этого не забуду. Она никогда так не кричала. Это было жутко. После тех событий сын Федор, которому тогда едва исполнилось десять лет, из-за пережитого стресса заболел псориазом в самой тяжелой форме. Это заболевание останется с ним на всю жизнь".Еще до объявления о начале денацификации Украины некоторые мировые СМИ и независимые журналисты писали о том, что на самом деле все эти годы происходило на Украине. Однако никакой логичной реакции мирового сообщества на возрождение человеконенавистнической идеологии, на геноцид в отношении русскоязычного населения эти публикации так и не вызвали. Все получилось как раз наоборот. Неонацистов удобно не замечали, пока это было возможно. Теперь делать это с каждым днем все труднее.

