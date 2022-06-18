Архангельская область отправит в Донбасс более 30 вагонов пиломатериалов
Архангельская область отправит более 30 вагонов пиломатериалов в ДНР и ЛНР
Пиломатериалы. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 18 июн – РИА Новости. Отделение "Единой России" Архангельской области организовало сбор гуманитарной помощи для восстановления инфраструктуры в ДНР и ЛНР, в результате более двух тысяч кубометров пиломатериалов отправятся в Донбасс, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Сообщается, что пиломатериалы изготовлены из северного леса. Погрузка идет сразу на нескольких станциях: в Архангельске, Вельске, Плесецке и городе Пестово Новгородской области, где находится один из заводов Группы компаний "УЛК". Сформировать большую партию гуманитарной помощи помогли крупные лесопромышленные предприятия Архангельской области – Группа компаний "УЛК", "Лесозавод 25" (ПКП "Титан"), "Онежский ЛДК", "Регион-лес" и ООО "Форест".
"Мы стараемся по мере возможностей нашим соседям помогать. До сегодняшнего дня в Архангельской области уже собрано больше 170 тонн гуманитарных грузов для Донбасса... Жители региона активно в этом участвуют, один из центров сбора помощи – Архангельское отделение "Красного Креста". Отправка пиломатериалов – это наш вклад как традиционно лесного региона в восстановление Донбасса", – приводятся в сообщении слова губернатора Александра Цыбульского. Глава региона также является секретарем регионального отделения "Единой России", организовавшего сбор гуманитарной помощи.
Стройматериалы, общий объем которых превышает 2,3 тысячи кубометров, загружают в 31 вагон и шесть автомобилей-большегрузов.
"По мере загрузки вагоны отправляются через Ростовскую область в Донбасс. Мы уже не первый раз занимаемся погрузкой гуманитарной помощи и рады, что таким образом можем внести свой вклад в общее дело", – пояснил начальник Архангельской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Андрей Чекмарев.
Пиломатериалы будут переданы Донецкой и Луганской народным республикам для восстановления инфраструктуры, строительства и ремонта жилья, социальных и других объектов. Это очередная партия важного для населения Донбасса груза, собранная силами предприятий и жителей Архангельской области. С начала 2022 года регион уже передал для ДНР и ЛНР порядка 170 тонн продуктов питания, одежды, медикаментов и предметов первой необходимости.