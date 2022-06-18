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Архангельская область отправит в Донбасс более 30 вагонов пиломатериалов - РИА Новости, 18.06.2022
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Архангельская область
https://ria.ru/20220618/gumpomosch-1796499299.html
Архангельская область отправит в Донбасс более 30 вагонов пиломатериалов
Архангельская область отправит в Донбасс более 30 вагонов пиломатериалов - РИА Новости, 18.06.2022
Архангельская область отправит в Донбасс более 30 вагонов пиломатериалов
Отделение "Единой России" Архангельской области организовало сбор гуманитарной помощи для восстановления инфраструктуры в ДНР и ЛНР, в результате более двух... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T22:19
2022-06-18T22:19
архангельская область
архангельская область
александр цыбульский
донбасс
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
красный крест
единая россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 июн – РИА Новости. Отделение "Единой России" Архангельской области организовало сбор гуманитарной помощи для восстановления инфраструктуры в ДНР и ЛНР, в результате более двух тысяч кубометров пиломатериалов отправятся в Донбасс, сообщила пресс-служба регионального правительства.Сообщается, что пиломатериалы изготовлены из северного леса. Погрузка идет сразу на нескольких станциях: в Архангельске, Вельске, Плесецке и городе Пестово Новгородской области, где находится один из заводов Группы компаний "УЛК". Сформировать большую партию гуманитарной помощи помогли крупные лесопромышленные предприятия Архангельской области – Группа компаний "УЛК", "Лесозавод 25" (ПКП "Титан"), "Онежский ЛДК", "Регион-лес" и ООО "Форест"."Мы стараемся по мере возможностей нашим соседям помогать. До сегодняшнего дня в Архангельской области уже собрано больше 170 тонн гуманитарных грузов для Донбасса... Жители региона активно в этом участвуют, один из центров сбора помощи – Архангельское отделение "Красного Креста". Отправка пиломатериалов – это наш вклад как традиционно лесного региона в восстановление Донбасса", – приводятся в сообщении слова губернатора Александра Цыбульского. Глава региона также является секретарем регионального отделения "Единой России", организовавшего сбор гуманитарной помощи.Стройматериалы, общий объем которых превышает 2,3 тысячи кубометров, загружают в 31 вагон и шесть автомобилей-большегрузов."По мере загрузки вагоны отправляются через Ростовскую область в Донбасс. Мы уже не первый раз занимаемся погрузкой гуманитарной помощи и рады, что таким образом можем внести свой вклад в общее дело", – пояснил начальник Архангельской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Андрей Чекмарев.Пиломатериалы будут переданы Донецкой и Луганской народным республикам для восстановления инфраструктуры, строительства и ремонта жилья, социальных и других объектов. Это очередная партия важного для населения Донбасса груза, собранная силами предприятий и жителей Архангельской области. С начала 2022 года регион уже передал для ДНР и ЛНР порядка 170 тонн продуктов питания, одежды, медикаментов и предметов первой необходимости.
https://ria.ru/20220615/sudoremont-1795544048.html
https://ria.ru/20220607/gruz-1793830877.html
архангельская область
донбасс
луганская народная республика
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архангельская область, александр цыбульский, донбасс, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, красный крест, единая россия, донецкая народная республика
22:19 18.06.2022
 
Архангельская область отправит в Донбасс более 30 вагонов пиломатериалов

Архангельская область отправит более 30 вагонов пиломатериалов в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПиломатериалы
Пиломатериалы - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 июн – РИА Новости. Отделение "Единой России" Архангельской области организовало сбор гуманитарной помощи для восстановления инфраструктуры в ДНР и ЛНР, в результате более двух тысяч кубометров пиломатериалов отправятся в Донбасс, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Сообщается, что пиломатериалы изготовлены из северного леса. Погрузка идет сразу на нескольких станциях: в Архангельске, Вельске, Плесецке и городе Пестово Новгородской области, где находится один из заводов Группы компаний "УЛК". Сформировать большую партию гуманитарной помощи помогли крупные лесопромышленные предприятия Архангельской области – Группа компаний "УЛК", "Лесозавод 25" (ПКП "Титан"), "Онежский ЛДК", "Регион-лес" и ООО "Форест".
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 17:28Архангельская область
Архангельская область готова наращивать судоремонт
"Мы стараемся по мере возможностей нашим соседям помогать. До сегодняшнего дня в Архангельской области уже собрано больше 170 тонн гуманитарных грузов для Донбасса... Жители региона активно в этом участвуют, один из центров сбора помощи – Архангельское отделение "Красного Креста". Отправка пиломатериалов – это наш вклад как традиционно лесного региона в восстановление Донбасса", – приводятся в сообщении слова губернатора Александра Цыбульского. Глава региона также является секретарем регионального отделения "Единой России", организовавшего сбор гуманитарной помощи.
Стройматериалы, общий объем которых превышает 2,3 тысячи кубометров, загружают в 31 вагон и шесть автомобилей-большегрузов.
"По мере загрузки вагоны отправляются через Ростовскую область в Донбасс. Мы уже не первый раз занимаемся погрузкой гуманитарной помощи и рады, что таким образом можем внести свой вклад в общее дело", – пояснил начальник Архангельской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Андрей Чекмарев.
Пиломатериалы будут переданы Донецкой и Луганской народным республикам для восстановления инфраструктуры, строительства и ремонта жилья, социальных и других объектов. Это очередная партия важного для населения Донбасса груза, собранная силами предприятий и жителей Архангельской области. С начала 2022 года регион уже передал для ДНР и ЛНР порядка 170 тонн продуктов питания, одежды, медикаментов и предметов первой необходимости.
Оформление первой партии волонтерской помощи по упрощенному порядку на таможенном посту в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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Архангельская областьАрхангельская областьАлександр ЦыбульскийДонбассЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРКрасный КрестЕдиная РоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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