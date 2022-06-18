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ФРГ пообещала помочь устранить помехи для поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 19.06.2022
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ФРГ пообещала помочь устранить помехи для поставок по "Северному потоку"
ФРГ пообещала помочь устранить помехи для поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 19.06.2022
ФРГ пообещала помочь устранить помехи для поставок по "Северному потоку"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с германской стороны будет сделано все, чтобы технические причины ограничения поставок по "Северному потоку" были устранены... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-18T20:03
2022-06-19T00:00
экономика
германия
западная европа
газпром
siemens
северный поток
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БЕРЛИН, 18 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с германской стороны будет сделано все, чтобы технические причины ограничения поставок по "Северному потоку" были устранены. Об этом он заявил в интервью агентству dpa.Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens.
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экономика, германия, западная европа, газпром, siemens, северный поток
20:03 18.06.2022 (обновлено: 00:00 19.06.2022)
 
ФРГ пообещала помочь устранить помехи для поставок по "Северному потоку"

Шольц: в Германии сделают все для устранения ограничений поставок по "Северному потоку"

© AP Photo / Eckehard SchulzПодземное хранилище природного газа в Германии
Подземное хранилище природного газа в Германии - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Подземное хранилище природного газа в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с германской стороны будет сделано все, чтобы технические причины ограничения поставок по "Северному потоку" были устранены. Об этом он заявил в интервью агентству dpa.

"Во-первых, сейчас мы наблюдаем технически обоснованное сокращение поставок газа в Германию и другие страны Западной Европы. Это может быть совпадением, но не обязательно. Мы продолжим очень внимательно следить за этим и сделаем все возможное, чтобы гарантировать отсутствие технических причин для этих ограничений", — заявил канцлер.

Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens.
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ЭкономикаГерманияЗападная ЕвропаГазпромSiemensСеверный поток
 
 
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