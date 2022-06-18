https://ria.ru/20220618/gaz-1796486727.html

ФРГ пообещала помочь устранить помехи для поставок по "Северному потоку"

ФРГ пообещала помочь устранить помехи для поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 19.06.2022

ФРГ пообещала помочь устранить помехи для поставок по "Северному потоку"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с германской стороны будет сделано все, чтобы технические причины ограничения поставок по "Северному потоку" были устранены... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-18T20:03

2022-06-18T20:03

2022-06-19T00:00

экономика

германия

западная европа

газпром

siemens

северный поток

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БЕРЛИН, 18 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с германской стороны будет сделано все, чтобы технические причины ограничения поставок по "Северному потоку" были устранены. Об этом он заявил в интервью агентству dpa.Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens.

https://ria.ru/20220616/gaz-1795804934.html

германия

западная европа

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экономика, германия, западная европа, газпром, siemens, северный поток