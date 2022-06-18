https://ria.ru/20220618/evrovidenie-1796436890.html
Джонсон надеется, что Евровидение пройдет на Украине
Джонсон надеется, что Евровидение пройдет на Украине - РИА Новости, 18.06.2022
Джонсон надеется, что Евровидение пройдет на Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду на то, что музыкальный конкурс Евровидение в следующем году будет принимать Украина, несмотря на... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:33
2022-06-18T14:33
2022-06-18T22:27
новости культуры
борис джонсон
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду на то, что музыкальный конкурс Евровидение в следующем году будет принимать Украина, несмотря на заявление организаторов.Ранее организаторы конкурса сообщили, что в связи с ситуацией в стране Украина не сможет принять музыкальный конкурс Евровидение. Европейский вещательный союз заявил, что теперь начнутся переговоры по поводу возможного проведения конкурса в Великобритании."Украинцы выиграли музыкальный конкурс Евровидение. Я знаю, что у нас было фантастическое выступление, я знаю, что мы заняли второе место, и я бы хотел, чтобы оно (Евровидение - ред.) прошло в нашей стране... Факт в том, что они победили и они заслуживают этого. Я верю, что могут провести его, и я уверен, что они должны провести его", - заявил он в эфире телеканала Sky News.Джонсон также отметил, что сейчас Киев выглядит "намного оживленнее", чем ранее."Люди более уверены в себе. Они выходят на улицу, едят в кафе и ресторанах, этого не было даже несколько недель назад", - добавил он.
https://ria.ru/20220618/eurovision-1796179957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, борис джонсон, украина, европейский вещательный союз , евровидение, великобритания
14:33 18.06.2022 (обновлено: 22:27 18.06.2022)
Джонсон надеется, что Евровидение пройдет на Украине
Джонсон надеется, что Евровидение пройдет на Украине, несмотря на решение организаторов
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду на то, что музыкальный конкурс Евровидение в следующем году будет принимать Украина, несмотря на заявление организаторов.
Ранее организаторы конкурса сообщили, что в связи с ситуацией в стране Украина
не сможет принять музыкальный конкурс Евровидение. Европейский вещательный союз
заявил, что теперь начнутся переговоры по поводу возможного проведения конкурса в Великобритании
.
"Украинцы выиграли музыкальный конкурс Евровидение. Я знаю, что у нас было фантастическое выступление, я знаю, что мы заняли второе место, и я бы хотел, чтобы оно (Евровидение - ред.) прошло в нашей стране... Факт в том, что они победили и они заслуживают этого. Я верю, что могут провести его, и я уверен, что они должны провести его", - заявил он в эфире телеканала Sky News.
Джонсон также отметил, что сейчас Киев
выглядит "намного оживленнее", чем ранее.
"Люди более уверены в себе. Они выходят на улицу, едят в кафе и ресторанах, этого не было даже несколько недель назад", - добавил он.