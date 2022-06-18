https://ria.ru/20220618/evrovidenie-1796436890.html

Джонсон надеется, что Евровидение пройдет на Украине

Джонсон надеется, что Евровидение пройдет на Украине - РИА Новости, 18.06.2022

Джонсон надеется, что Евровидение пройдет на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду на то, что музыкальный конкурс Евровидение в следующем году будет принимать Украина, несмотря на... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T14:33

2022-06-18T14:33

2022-06-18T22:27

новости культуры

борис джонсон

украина

европейский вещательный союз

евровидение

великобритания

шоубиз

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду на то, что музыкальный конкурс Евровидение в следующем году будет принимать Украина, несмотря на заявление организаторов.Ранее организаторы конкурса сообщили, что в связи с ситуацией в стране Украина не сможет принять музыкальный конкурс Евровидение. Европейский вещательный союз заявил, что теперь начнутся переговоры по поводу возможного проведения конкурса в Великобритании."Украинцы выиграли музыкальный конкурс Евровидение. Я знаю, что у нас было фантастическое выступление, я знаю, что мы заняли второе место, и я бы хотел, чтобы оно (Евровидение - ред.) прошло в нашей стране... Факт в том, что они победили и они заслуживают этого. Я верю, что могут провести его, и я уверен, что они должны провести его", - заявил он в эфире телеканала Sky News.Джонсон также отметил, что сейчас Киев выглядит "намного оживленнее", чем ранее."Люди более уверены в себе. Они выходят на улицу, едят в кафе и ресторанах, этого не было даже несколько недель назад", - добавил он.

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Влада Копылова

новости культуры, борис джонсон, украина, европейский вещательный союз , евровидение, великобритания