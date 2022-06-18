https://ria.ru/20220618/evraev-1796489304.html

Путин похвалил Евраева за быстрое погружение в проблемы Ярославской области

Путин похвалил Евраева за быстрое погружение в проблемы Ярославской области - РИА Новости, 18.06.2022

Путин похвалил Евраева за быстрое погружение в проблемы Ярославской области

Президент России Владимир Путин в беседе по видеосвязи с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым похвалил его за то, что быстро вошел в курс дел... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T20:27

2022-06-18T20:27

2022-06-18T20:28

ярославская область

политика

михаил евраев

владимир путин

ярославская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_26792e11ed84a0a17a05353b51ab6dce.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе по видеосвязи с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым похвалил его за то, что быстро вошел в курс дел региона, сообщило правительство Ярославской области.Сообщается, что накануне Дня медработника президент РФ Владимир Путин провел видеоконференцию в связи с открытием в регионах России новых и отремонтированных объектов здравоохранения. Наряду с представителями других субъектов федерации участие в мероприятии приняли врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и участковый терапевт поликлиники №2 ярославской клинической больницы №9 Ольга Беспокоева. В поликлинике завершается капитальный ремонт, проведенный под контролем правительства области в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения"."Президент отметил, что врио губернатора очень быстро вошел в курс дел региона, и попросил его почаще встречаться с коллективами, в том числе, организаций и предприятий, чтобы "поближе познакомиться с тем, как эти коллективы живут, что происходит в реальном секторе экономики Ярославской области". И пообещал обсудить с ним это в ходе личной беседы", - сообщает правительство региона.В свою очередь глава области рассказал Владимиру Путину о реализации в регионе программы модернизации первичного звена здравоохранения и мерах, принимаемых правительством области для повышения комфортности медуслуг. Он отметил, что благодаря федеральной поддержке в Ярославской области удается решать многие актуальные вопросы."На региональном уровне мы также принимаем необходимые меры. В частности, выделили 100 миллионов рублей для привлечения медицинских работников к работе в сельской местности в дополнение к федеральной программе "Земский доктор". И я уверен, что нам удастся решить вопрос обеспечения кадрами отдаленных территорий", - цитирует врио губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20220618/putin-1796452959.html

https://ria.ru/20220609/rostov-1794190045.html

ярославская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, михаил евраев, владимир путин, ярославская область, россия