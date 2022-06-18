https://ria.ru/20220618/evraev-1796489304.html
Путин похвалил Евраева за быстрое погружение в проблемы Ярославской области
Путин похвалил Евраева за быстрое погружение в проблемы Ярославской области - РИА Новости, 18.06.2022
Путин похвалил Евраева за быстрое погружение в проблемы Ярославской области
Президент России Владимир Путин в беседе по видеосвязи с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым похвалил его за то, что быстро вошел в курс дел... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T20:27
2022-06-18T20:27
2022-06-18T20:28
ярославская область
политика
михаил евраев
владимир путин
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россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе по видеосвязи с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым похвалил его за то, что быстро вошел в курс дел региона, сообщило правительство Ярославской области.Сообщается, что накануне Дня медработника президент РФ Владимир Путин провел видеоконференцию в связи с открытием в регионах России новых и отремонтированных объектов здравоохранения. Наряду с представителями других субъектов федерации участие в мероприятии приняли врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и участковый терапевт поликлиники №2 ярославской клинической больницы №9 Ольга Беспокоева. В поликлинике завершается капитальный ремонт, проведенный под контролем правительства области в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения"."Президент отметил, что врио губернатора очень быстро вошел в курс дел региона, и попросил его почаще встречаться с коллективами, в том числе, организаций и предприятий, чтобы "поближе познакомиться с тем, как эти коллективы живут, что происходит в реальном секторе экономики Ярославской области". И пообещал обсудить с ним это в ходе личной беседы", - сообщает правительство региона.В свою очередь глава области рассказал Владимиру Путину о реализации в регионе программы модернизации первичного звена здравоохранения и мерах, принимаемых правительством области для повышения комфортности медуслуг. Он отметил, что благодаря федеральной поддержке в Ярославской области удается решать многие актуальные вопросы."На региональном уровне мы также принимаем необходимые меры. В частности, выделили 100 миллионов рублей для привлечения медицинских работников к работе в сельской местности в дополнение к федеральной программе "Земский доктор". И я уверен, что нам удастся решить вопрос обеспечения кадрами отдаленных территорий", - цитирует врио губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20220618/putin-1796452959.html
https://ria.ru/20220609/rostov-1794190045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил евраев, владимир путин, ярославская область, россия
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе по видеосвязи с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым похвалил его за то, что быстро вошел в курс дел региона, сообщило правительство Ярославской области.
Сообщается, что накануне Дня медработника президент РФ Владимир Путин
провел видеоконференцию в связи с открытием в регионах России новых и отремонтированных объектов здравоохранения. Наряду с представителями других субъектов федерации участие в мероприятии приняли врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев
и участковый терапевт поликлиники №2 ярославской клинической больницы №9 Ольга Беспокоева. В поликлинике завершается капитальный ремонт, проведенный под контролем правительства области в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".
"Президент отметил, что врио губернатора очень быстро вошел в курс дел региона, и попросил его почаще встречаться с коллективами, в том числе, организаций и предприятий, чтобы "поближе познакомиться с тем, как эти коллективы живут, что происходит в реальном секторе экономики Ярославской области". И пообещал обсудить с ним это в ходе личной беседы", - сообщает правительство региона.
В свою очередь глава области рассказал Владимиру Путину о реализации в регионе программы модернизации первичного звена здравоохранения и мерах, принимаемых правительством области для повышения комфортности медуслуг. Он отметил, что благодаря федеральной поддержке в Ярославской области удается решать многие актуальные вопросы.
"На региональном уровне мы также принимаем необходимые меры. В частности, выделили 100 миллионов рублей для привлечения медицинских работников к работе в сельской местности в дополнение к федеральной программе "Земский доктор". И я уверен, что нам удастся решить вопрос обеспечения кадрами отдаленных территорий", - цитирует врио губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.