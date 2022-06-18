Россия эвакуировала еще почти 30 тысяч из Донбасса и с Украины
Минобороны: Россия эвакуировала 30 тысяч человек из опасных районов Донбасса и Украины
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкМестные жители ожидают эвакуации на одной из улиц в Северодонецке
Местные жители ожидают эвакуации на одной из улиц в Северодонецке. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия за сутки без участия Киева смогла эвакуировать на свою территорию 29,7 тысячи человек из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуированы более 1,936 миллиона человек, из которых больше 307 тысяч детей. Границу РФ пересекли более 288 тысяч личных автомобилей.
Начальник Национального центра управления обороной РФ напомнил, что в субъектах страны работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Прибывающим беженцам помогают в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.
"За прошедшие сутки… поступило 52 обращения… с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 758 298 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - добавил Мизинцев.
Он также рассказал, что в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Они не могут выйти в море из-за созданных Киевом угрозы обстрела и высокой минной опасности.