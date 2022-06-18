https://ria.ru/20220618/evakuatsiya-1796498014.html

Россия эвакуировала еще почти 30 тысяч из Донбасса и с Украины

Россия эвакуировала еще почти 30 тысяч из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 18.06.2022

Россия эвакуировала еще почти 30 тысяч из Донбасса и с Украины

Россия за сутки без участия Киева смогла эвакуировать на свою территорию 29,7 тысячи человек из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил начальник... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T22:05

2022-06-18T22:05

2022-06-18T22:05

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия за сутки без участия Киева смогла эвакуировать на свою территорию 29,7 тысячи человек из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевскими властями, за прошедшие сутки, без участия украинской стороны, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 29 733 человека, в том числе 3 502 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге.Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуированы более 1,936 миллиона человек, из которых больше 307 тысяч детей. Границу РФ пересекли более 288 тысяч личных автомобилей.Начальник Национального центра управления обороной РФ напомнил, что в субъектах страны работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Прибывающим беженцам помогают в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий."За прошедшие сутки… поступило 52 обращения… с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 758 298 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - добавил Мизинцев.Он также рассказал, что в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Они не могут выйти в море из-за созданных Киевом угрозы обстрела и высокой минной опасности.

https://ria.ru/20220618/donbass-1796384237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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