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Россия эвакуировала еще почти 30 тысяч из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 18.06.2022
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https://ria.ru/20220618/evakuatsiya-1796498014.html
Россия эвакуировала еще почти 30 тысяч из Донбасса и с Украины
Россия эвакуировала еще почти 30 тысяч из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 18.06.2022
Россия эвакуировала еще почти 30 тысяч из Донбасса и с Украины
Россия за сутки без участия Киева смогла эвакуировать на свою территорию 29,7 тысячи человек из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил начальник... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T22:05
2022-06-18T22:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
михаил мизинцев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия за сутки без участия Киева смогла эвакуировать на свою территорию 29,7 тысячи человек из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевскими властями, за прошедшие сутки, без участия украинской стороны, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 29 733 человека, в том числе 3 502 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге.Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуированы более 1,936 миллиона человек, из которых больше 307 тысяч детей. Границу РФ пересекли более 288 тысяч личных автомобилей.Начальник Национального центра управления обороной РФ напомнил, что в субъектах страны работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Прибывающим беженцам помогают в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий."За прошедшие сутки… поступило 52 обращения… с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 758 298 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - добавил Мизинцев.Он также рассказал, что в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Они не могут выйти в море из-за созданных Киевом угрозы обстрела и высокой минной опасности.
https://ria.ru/20220618/donbass-1796384237.html
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в мире, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
22:05 18.06.2022
 
Россия эвакуировала еще почти 30 тысяч из Донбасса и с Украины

Минобороны: Россия эвакуировала 30 тысяч человек из опасных районов Донбасса и Украины

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкМестные жители ожидают эвакуации на одной из улиц в Северодонецке
Местные жители ожидают эвакуации на одной из улиц в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Местные жители ожидают эвакуации на одной из улиц в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия за сутки без участия Киева смогла эвакуировать на свою территорию 29,7 тысячи человек из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые киевскими властями, за прошедшие сутки, без участия украинской стороны, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 29 733 человека, в том числе 3 502 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге.
Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуированы более 1,936 миллиона человек, из которых больше 307 тысяч детей. Границу РФ пересекли более 288 тысяч личных автомобилей.
Начальник Национального центра управления обороной РФ напомнил, что в субъектах страны работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Прибывающим беженцам помогают в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.
Город Северодонецк - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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"За прошедшие сутки… поступило 52 обращения… с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 758 298 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - добавил Мизинцев.
Он также рассказал, что в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Они не могут выйти в море из-за созданных Киевом угрозы обстрела и высокой минной опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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