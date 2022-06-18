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В Сирии отключилось электричество - РИА Новости, 18.06.2022
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В Сирии отключилось электричество
В Сирии отключилось электричество - РИА Новости, 18.06.2022
В Сирии отключилось электричество
Электричество отключилось в Сирии из-за сбоя на электростанции в провинции Хама, сообщило министерство энергетики страны. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T00:43
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в мире
сирия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Электричество отключилось в Сирии из-за сбоя на электростанции в провинции Хама, сообщило министерство энергетики страны."На электростанции "Аз-Зара" произошел сбой в трансформаторе, что привело к полному выходу из строя электростанции "Аз-Зара". Из-за этого вышли из строя все станции, что вызвало общее отключение (электричества – ред.)", - говорится в сообщении.Электроснабжение планируют восстановить в течение двух часов.
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в мире, сирия
00:43 18.06.2022 (обновлено: 02:03 18.06.2022)
 
В Сирии отключилось электричество

В Сирии отключилось электричество из-за сбоя на электростанции в Хаме

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛинии электропередач подстанции в пригороде Дамаска
Линии электропередач подстанции в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Линии электропередач подстанции в пригороде Дамаска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Электричество отключилось в Сирии из-за сбоя на электростанции в провинции Хама, сообщило министерство энергетики страны.
"На электростанции "Аз-Зара" произошел сбой в трансформаторе, что привело к полному выходу из строя электростанции "Аз-Зара". Из-за этого вышли из строя все станции, что вызвало общее отключение (электричества – ред.)", - говорится в сообщении.
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