https://ria.ru/20220618/elektrichestvo-1796366290.html
В Сирии отключилось электричество
В Сирии отключилось электричество - РИА Новости, 18.06.2022
В Сирии отключилось электричество
Электричество отключилось в Сирии из-за сбоя на электростанции в провинции Хама, сообщило министерство энергетики страны. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T00:43
2022-06-18T00:43
2022-06-18T02:03
в мире
сирия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Электричество отключилось в Сирии из-за сбоя на электростанции в провинции Хама, сообщило министерство энергетики страны."На электростанции "Аз-Зара" произошел сбой в трансформаторе, что привело к полному выходу из строя электростанции "Аз-Зара". Из-за этого вышли из строя все станции, что вызвало общее отключение (электричества – ред.)", - говорится в сообщении.Электроснабжение планируют восстановить в течение двух часов.
https://ria.ru/20220617/produktsiya-1796339964.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия
00:43 18.06.2022 (обновлено: 02:03 18.06.2022)
В Сирии отключилось электричество
В Сирии отключилось электричество из-за сбоя на электростанции в Хаме
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Электричество отключилось в Сирии из-за сбоя на электростанции в провинции Хама, сообщило министерство энергетики страны.
"На электростанции "Аз-Зара" произошел сбой в трансформаторе, что привело к полному выходу из строя электростанции "Аз-Зара". Из-за этого вышли из строя все станции, что вызвало общее отключение (электричества – ред.)", - говорится в сообщении.
Электроснабжение планируют восстановить в течение двух часов.