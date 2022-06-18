https://ria.ru/20220618/elektrichestvo-1796366290.html

В Сирии отключилось электричество

В Сирии отключилось электричество - РИА Новости, 18.06.2022

В Сирии отключилось электричество

Электричество отключилось в Сирии из-за сбоя на электростанции в провинции Хама, сообщило министерство энергетики страны. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T00:43

2022-06-18T00:43

2022-06-18T02:03

в мире

сирия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Электричество отключилось в Сирии из-за сбоя на электростанции в провинции Хама, сообщило министерство энергетики страны."На электростанции "Аз-Зара" произошел сбой в трансформаторе, что привело к полному выходу из строя электростанции "Аз-Зара". Из-за этого вышли из строя все станции, что вызвало общее отключение (электричества – ред.)", - говорится в сообщении.Электроснабжение планируют восстановить в течение двух часов.

https://ria.ru/20220617/produktsiya-1796339964.html

сирия

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Максим Горбачев

в мире, сирия