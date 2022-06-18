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Президент Эквадора объявил ЧС в трех провинциях из-за протестов
Президент Эквадора объявил ЧС в трех провинциях из-за протестов - РИА Новости, 18.06.2022
Президент Эквадора объявил ЧС в трех провинциях из-за протестов
Президент Эквадора Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение в провинциях Имбабура, Котопакси и столичном регионе Пичинча из-за протестов коренного населения и РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T07:50
2022-06-18T07:50
2022-06-18T07:50
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МЕХИКО, 18 июн - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение в провинциях Имбабура, Котопакси и столичном регионе Пичинча из-за протестов коренного населения и объявил о новых мерах поддержки граждан.На 30 дней в упомянутых провинциях будут приостановлены право граждан на свободу ассоциации и собраний, и свобода передвижения. Комендантский час в столице будет действовать с 22.00 до 5 часов утра.Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора Conaie против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и набрали силу на следующий день, когда полиция на сутки задержала руководителя конфедерации Леонидаса Ису по обвинению в препятствовании работе государственных служб.Протестующие составили для правительства список из 10 требований, включая заморозку цен на топливо, остановку приватизации госактивов, запрет на расширение концессионных территорий для добывающих компаний и помощь нуждающимся семьям. По их словам, это было сделано давно, однако до начала демонстраций с ними не хотели разговаривать - сейчас требования коренных эквадорцев рассматривает правительство.Одновременно с объявлением ЧС президент Лассо анонсировал немедленные меры поддержки эквадорских семей, которые оказались в сложной ситуации. Правительство заморозит цены на все виды топлива и отменит приватизацию в сфере коммунальных услуг, увеличит "Выплаты человеческого развития" до 55 долларов США в месяц и объявит ЧС в системе здравоохранения, на работу которой жалуются протестующие. Мелкие и средние сельхозпроизводители получат 50% субсидию на приобретение мочевины, а также возможность получить льготный 30-летний кредит в размере до 5 тысяч долларов США. Кроме того, все просроченные кредиты в государственном Banecuador суммой до 3 тысяч долларов США будут списаны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор, сша
Президент Эквадора объявил ЧС в трех провинциях из-за протестов
Президент Эквадора Лассо объявил ЧС в трех провинциях из-за протестов коренного населения
МЕХИКО, 18 июн - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение в провинциях Имбабура, Котопакси и столичном регионе Пичинча из-за протестов коренного населения и объявил о новых мерах поддержки граждан.
"Я обязался защитить столицу и страну, что вынуждает меня ввести режим чрезвычайной ситуации в Пичинче, Имбабуре и Котопакси сегодня, начиная с полуночи", - заявил политик в обращении, опубликованном в блоге его пресс-службы в Twitter.
На 30 дней в упомянутых провинциях будут приостановлены право граждан на свободу ассоциации и собраний, и свобода передвижения. Комендантский час в столице будет действовать с 22.00 до 5 часов утра.
Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора
Conaie против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и набрали силу на следующий день, когда полиция на сутки задержала руководителя конфедерации Леонидаса Ису по обвинению в препятствовании работе государственных служб.
Протестующие составили для правительства список из 10 требований, включая заморозку цен на топливо, остановку приватизации госактивов, запрет на расширение концессионных территорий для добывающих компаний и помощь нуждающимся семьям. По их словам, это было сделано давно, однако до начала демонстраций с ними не хотели разговаривать - сейчас требования коренных эквадорцев рассматривает правительство.
Одновременно с объявлением ЧС президент Лассо анонсировал немедленные меры поддержки эквадорских семей, которые оказались в сложной ситуации. Правительство заморозит цены на все виды топлива и отменит приватизацию в сфере коммунальных услуг, увеличит "Выплаты человеческого развития" до 55 долларов США
в месяц и объявит ЧС в системе здравоохранения, на работу которой жалуются протестующие. Мелкие и средние сельхозпроизводители получат 50% субсидию на приобретение мочевины, а также возможность получить льготный 30-летний кредит в размере до 5 тысяч долларов США. Кроме того, все просроченные кредиты в государственном Banecuador суммой до 3 тысяч долларов США будут списаны.