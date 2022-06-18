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"Зато сфотографировался": британцы высмеяли визит Джонсона в Киев - РИА Новости, 18.06.2022
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"Зато сфотографировался": британцы высмеяли визит Джонсона в Киев
"Зато сфотографировался": британцы высмеяли визит Джонсона в Киев - РИА Новости, 18.06.2022
"Зато сфотографировался": британцы высмеяли визит Джонсона в Киев
Читатели британской газеты Daily Express возмутились визиту премьер-министра Бориса Джонсона на Украину на фоне развивающегося в Великобритании экономического и РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T17:03
2022-06-18T17:58
в мире
владимир зеленский
марио драги
олаф шольц
великобритания
киев
украина
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express возмутились визиту премьер-министра Бориса Джонсона на Украину на фоне развивающегося в Великобритании экономического и политического кризиса.По мнению комментаторов, государственный деятель уделяет слишком много внимания украинскому конфликту, стараясь подражать лидерам стран Евросоюза, однако не интересуется проблемами на родине."Трус. Ему гораздо проще посетить раздираемую конфликтами страну и пообещать ей мир, чем встретиться с лейбористами и обсудить уже нарушенные обещания", — написал пользователь с ником Percussion."Белобрысый придурок всегда больше интересовался благополучием других стран, чем собственной", — резко заметил Rodo."Вот так и происходит, когда они достигают высот в Вестминстере и обнаруживают корыто, из которого смогут наесться, если они просто будут слушаться и делать то, что им говорят наши друзья и партнеры", — поддержал его Roger08."В ближайшие несколько месяцев будет интересно посмотреть, сколько тупиц, кричавших "мы поддерживаем Украину", придут к пониманию того, что наша страна просто не может позволить себе поддерживать Украину или любую другую страну. Затяните пояса, потому что, как говорится, вы еще ничего не видели", — предсказал LeaveMeansLeaveBoris."Он должен направить всю свою "огневую мощь" на модернизацию Великобритании, снижение налогов, остановку шлюпок, отказ от безумной политики чистого нуля — короче говоря, на работу на благо британского народа. Вместо этого он выбирает возможность сфотографироваться на Украине", — резюмировал goldenoldie2017.Премьер-министр Британии в пятницу посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Ранее в украинскую столицу приезжали премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Последний не исключил, что обсудит ситуацию на Украине с Владимиром Путиным по телефону, и добавил, что допускает возможность личной встречи с российским лидером.
https://ria.ru/20220618/sanktsii-1796387996.html
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в мире, владимир зеленский, марио драги, олаф шольц, великобритания, киев, украина
17:03 18.06.2022 (обновлено: 17:58 18.06.2022)
 
"Зато сфотографировался": британцы высмеяли визит Джонсона в Киев

Читатели Daily Express раскритиковали премьера Великобритании Джонсона за поездку в Киев

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express возмутились визиту премьер-министра Бориса Джонсона на Украину на фоне развивающегося в Великобритании экономического и политического кризиса.
По мнению комментаторов, государственный деятель уделяет слишком много внимания украинскому конфликту, стараясь подражать лидерам стран Евросоюза, однако не интересуется проблемами на родине.
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"Трус. Ему гораздо проще посетить раздираемую конфликтами страну и пообещать ей мир, чем встретиться с лейбористами и обсудить уже нарушенные обещания", — написал пользователь с ником Percussion.
"Белобрысый придурок всегда больше интересовался благополучием других стран, чем собственной", — резко заметил Rodo.
"Вот так и происходит, когда они достигают высот в Вестминстере и обнаруживают корыто, из которого смогут наесться, если они просто будут слушаться и делать то, что им говорят наши друзья и партнеры", — поддержал его Roger08.
"У некоторых людей возникает "синдром самозванца", когда они думают, что недостаточно хороши для своей работы, и боятся, что их разоблачат, хотя на самом деле они вполне хороши. Борис, с другой стороны, и есть самозванец, но он думает, что великолепен и заслуживает признания в книгах по истории", — считает Lapis.
"В ближайшие несколько месяцев будет интересно посмотреть, сколько тупиц, кричавших "мы поддерживаем Украину", придут к пониманию того, что наша страна просто не может позволить себе поддерживать Украину или любую другую страну. Затяните пояса, потому что, как говорится, вы еще ничего не видели", — предсказал LeaveMeansLeaveBoris.
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"Он должен направить всю свою "огневую мощь" на модернизацию Великобритании, снижение налогов, остановку шлюпок, отказ от безумной политики чистого нуля — короче говоря, на работу на благо британского народа. Вместо этого он выбирает возможность сфотографироваться на Украине", — резюмировал goldenoldie2017.
Премьер-министр Британии в пятницу посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Ранее в украинскую столицу приезжали премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Последний не исключил, что обсудит ситуацию на Украине с Владимиром Путиным по телефону, и добавил, что допускает возможность личной встречи с российским лидером.
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