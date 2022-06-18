https://ria.ru/20220618/dzhonson-1796461436.html

"Зато сфотографировался": британцы высмеяли визит Джонсона в Киев

"Зато сфотографировался": британцы высмеяли визит Джонсона в Киев - РИА Новости, 18.06.2022

"Зато сфотографировался": британцы высмеяли визит Джонсона в Киев

Читатели британской газеты Daily Express возмутились визиту премьер-министра Бориса Джонсона на Украину на фоне развивающегося в Великобритании экономического и РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T17:03

2022-06-18T17:03

2022-06-18T17:58

в мире

владимир зеленский

марио драги

олаф шольц

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киев

украина

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express возмутились визиту премьер-министра Бориса Джонсона на Украину на фоне развивающегося в Великобритании экономического и политического кризиса.По мнению комментаторов, государственный деятель уделяет слишком много внимания украинскому конфликту, стараясь подражать лидерам стран Евросоюза, однако не интересуется проблемами на родине."Трус. Ему гораздо проще посетить раздираемую конфликтами страну и пообещать ей мир, чем встретиться с лейбористами и обсудить уже нарушенные обещания", — написал пользователь с ником Percussion."Белобрысый придурок всегда больше интересовался благополучием других стран, чем собственной", — резко заметил Rodo."Вот так и происходит, когда они достигают высот в Вестминстере и обнаруживают корыто, из которого смогут наесться, если они просто будут слушаться и делать то, что им говорят наши друзья и партнеры", — поддержал его Roger08."В ближайшие несколько месяцев будет интересно посмотреть, сколько тупиц, кричавших "мы поддерживаем Украину", придут к пониманию того, что наша страна просто не может позволить себе поддерживать Украину или любую другую страну. Затяните пояса, потому что, как говорится, вы еще ничего не видели", — предсказал LeaveMeansLeaveBoris."Он должен направить всю свою "огневую мощь" на модернизацию Великобритании, снижение налогов, остановку шлюпок, отказ от безумной политики чистого нуля — короче говоря, на работу на благо британского народа. Вместо этого он выбирает возможность сфотографироваться на Украине", — резюмировал goldenoldie2017.Премьер-министр Британии в пятницу посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Ранее в украинскую столицу приезжали премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Последний не исключил, что обсудит ситуацию на Украине с Владимиром Путиным по телефону, и добавил, что допускает возможность личной встречи с российским лидером.

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https://ria.ru/20220618/ustalost-1796420387.html

https://ria.ru/20220617/dzhonson-1796360784.html

великобритания

киев

украина

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, марио драги, олаф шольц, великобритания, киев, украина