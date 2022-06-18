17:03 18.06.2022 (обновлено: 17:58 18.06.2022)
"Зато сфотографировался": британцы высмеяли визит Джонсона в Киев
Читатели Daily Express раскритиковали премьера Великобритании Джонсона за поездку в Киев
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express возмутились визиту премьер-министра Бориса Джонсона на Украину на фоне развивающегося в Великобритании экономического и политического кризиса.
По мнению комментаторов, государственный деятель уделяет слишком много внимания украинскому конфликту, стараясь подражать лидерам стран Евросоюза, однако не интересуется проблемами на родине.
"Трус. Ему гораздо проще посетить раздираемую конфликтами страну и пообещать ей мир, чем встретиться с лейбористами и обсудить уже нарушенные обещания", — написал пользователь с ником Percussion.
"Белобрысый придурок всегда больше интересовался благополучием других стран, чем собственной", — резко заметил Rodo.
"Вот так и происходит, когда они достигают высот в Вестминстере и обнаруживают корыто, из которого смогут наесться, если они просто будут слушаться и делать то, что им говорят наши друзья и партнеры", — поддержал его Roger08.
"У некоторых людей возникает "синдром самозванца", когда они думают, что недостаточно хороши для своей работы, и боятся, что их разоблачат, хотя на самом деле они вполне хороши. Борис, с другой стороны, и есть самозванец, но он думает, что великолепен и заслуживает признания в книгах по истории", — считает Lapis.
"В ближайшие несколько месяцев будет интересно посмотреть, сколько тупиц, кричавших "мы поддерживаем Украину", придут к пониманию того, что наша страна просто не может позволить себе поддерживать Украину или любую другую страну. Затяните пояса, потому что, как говорится, вы еще ничего не видели", — предсказал LeaveMeansLeaveBoris.
"Он должен направить всю свою "огневую мощь" на модернизацию Великобритании, снижение налогов, остановку шлюпок, отказ от безумной политики чистого нуля — короче говоря, на работу на благо британского народа. Вместо этого он выбирает возможность сфотографироваться на Украине", — резюмировал goldenoldie2017.
Премьер-министр Британии в пятницу посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Ранее в украинскую столицу приезжали премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Последний не исключил, что обсудит ситуацию на Украине с Владимиром Путиным по телефону, и добавил, что допускает возможность личной встречи с российским лидером.