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Украинские войска выпустили 14 снарядов по двум районам Донецка - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796462887.html
Украинские войска выпустили 14 снарядов по двум районам Донецка
Украинские войска выпустили 14 снарядов по двум районам Донецка - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска выпустили 14 снарядов по двум районам Донецка
Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по Ворошиловскому и Киевскому районам города еще 14 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T17:11
2022-06-18T17:11
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по Ворошиловскому и Киевскому районам города еще 14 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.30 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Ворошиловский и Киевский районы): выпущено 14 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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украина
донецкая народная республика
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украина, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины
17:11 18.06.2022
 
Украинские войска выпустили 14 снарядов по двум районам Донецка

В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденный жилой дом в Донецке после обстрелов украинскими войсками
Поврежденный жилой дом в Донецке после обстрелов украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поврежденный жилой дом в Донецке после обстрелов украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по Ворошиловскому и Киевскому районам города еще 14 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.30 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Ворошиловский и Киевский районы): выпущено 14 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Обстрел отряда МЧС в Донецке со стороны ВСУ во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 12:15Специальная военная операция на Украине
В Донецке погибли два сотрудника МЧС во время обстрела города ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Вооруженные силы Украины
 
 
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