https://ria.ru/20220618/donetsk-1796462887.html
Украинские войска выпустили 14 снарядов по двум районам Донецка
Украинские войска выпустили 14 снарядов по двум районам Донецка - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска выпустили 14 снарядов по двум районам Донецка
Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по Ворошиловскому и Киевскому районам города еще 14 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T17:11
2022-06-18T17:11
2022-06-18T17:11
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793276347_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf15d0c0aa79a3fae2a73972847cc3e9.jpg
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по Ворошиловскому и Киевскому районам города еще 14 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.30 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Ворошиловский и Киевский районы): выпущено 14 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220618/mchs-1796416579.html
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793276347_346:347:2614:2048_1920x0_80_0_0_4b3c83ee88daaeaa153218a7367ddd16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины
Украинские войска выпустили 14 снарядов по двум районам Донецка
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка