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Украинские войска снова обстреляли центральный район Донецка - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796454652.html
Украинские войска снова обстреляли центральный район Донецка
Украинские войска снова обстреляли центральный район Донецка - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска снова обстреляли центральный район Донецка
Украинские войска в 15.50 снова обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T16:23
2022-06-18T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
авдеевка
нато
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 снова обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.50 - населенный пункт Авдеевка - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220618/obstrel-1796433790.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, авдеевка, нато
16:23 18.06.2022
 
Украинские войска снова обстреляли центральный район Донецка

В ДНР заявили, что украинские войска снова обстреляли центральный район Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники НМ ДНР возле жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ одного из районов Донецка
Сотрудники НМ ДНР возле жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ одного из районов Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники НМ ДНР возле жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ одного из районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 снова обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.50 - населенный пункт Авдеевка - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 14:18Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Града"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаАвдеевкаНАТО
 
 
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