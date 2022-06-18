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Украинские войска снова обстреляли центральный район Донецка
Украинские войска снова обстреляли центральный район Донецка - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска снова обстреляли центральный район Донецка
Украинские войска в 15.50 снова обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T16:23
2022-06-18T16:23
2022-06-18T16:23
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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нато
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 снова обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.50 - населенный пункт Авдеевка - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220618/obstrel-1796433790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецк (днр), украина, авдеевка, нато
Украинские войска снова обстреляли центральный район Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска снова обстреляли центральный район Донецка