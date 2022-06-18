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Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:01
2022-06-18T11:01
2022-06-18T11:01
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об одном обстреле Киевского района Донецка снарядами калибром155 миллиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку