https://ria.ru/20220618/donetsk-1796403881.html

Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T11:01

2022-06-18T11:01

2022-06-18T11:01

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об одном обстреле Киевского района Донецка снарядами калибром155 миллиметров.

https://ria.ru/20220618/donetsk-1796390052.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк