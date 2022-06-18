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Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:01
2022-06-18T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об одном обстреле Киевского района Донецка снарядами калибром155 миллиметров.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк
11:01 18.06.2022
 
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Пожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об одном обстреле Киевского района Донецка снарядами калибром155 миллиметров.
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