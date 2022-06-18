https://ria.ru/20220618/donetsk-1796393097.html

Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов

Украинские войска в 09.26 выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:01

2022-06-18T10:01

2022-06-18T10:01

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 09.26 выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.26 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 13 снарядов калибром 155 мм", - сообщили в представительстве.Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела украинскими войсками завода "Продмаш" в Петровском районе Донецка ранен мирный житель.

https://ria.ru/20220618/donetsk-1796389120.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика