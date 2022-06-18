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Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов
Украинские войска в 09.26 выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:01
2022-06-18T10:01
2022-06-18T10:01
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 09.26 выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.26 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 13 снарядов калибром 155 мм", - сообщили в представительстве.Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела украинскими войсками завода "Продмаш" в Петровском районе Донецка ранен мирный житель.
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796389120.html
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика
Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов калибра 155 миллиметров