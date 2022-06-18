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При обстреле украинскими войсками завода в Донецке ранен человек

При обстреле украинскими войсками завода в Донецке ранен человек - РИА Новости, 18.06.2022

При обстреле украинскими войсками завода в Донецке ранен человек

Мирный житель ранен в результате обстрела украинскими войсками завода "Продмаш" в Петровском районе Донецка, заявили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T09:57

2022-06-18T09:57

2022-06-18T09:57

специальная военная операция на украине

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сцкк

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела украинскими войсками завода "Продмаш" в Петровском районе Донецка, заявили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела украинских боевиков по заводу "Продмаш" в Петровском районе Донецка ранен мужчина. Доставлен в Городскую больницу №4", - говорится в сообщении штаба.В субботу утром в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР, выпустив 420 единиц боеприпасов, три человека погибли, 11 ранены.

https://ria.ru/20220618/snaryady-1796382636.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк