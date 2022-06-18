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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Минеральное в ДНР - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/donbass-1796447758.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Минеральное в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Минеральное в ДНР - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Минеральное в ДНР
Украинские войска за шесть минут выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Минеральному и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:39
2022-06-18T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за шесть минут выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Минеральному и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что по населенному пункту Минеральное обстрел велся со стороны Авдеевки, а Пантелеймоновка подверглась обстрелу со стороны Новгородского.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о четырех обстрелах Пантелеймоновки снарядами калибром 152 миллиметра.
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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, сцкк
15:39 18.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Минеральное в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Минеральное

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками
Мужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Мужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за шесть минут выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Минеральному и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что по населенному пункту Минеральное обстрел велся со стороны Авдеевки, а Пантелеймоновка подверглась обстрелу со стороны Новгородского.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о четырех обстрелах Пантелеймоновки снарядами калибром 152 миллиметра.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 15:20Специальная военная операция на Украине
При обстреле пляжа в Мироновке в ДНР со стороны ВСУ ранены два человека
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаСЦКК
 
 
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