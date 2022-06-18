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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Минеральное в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Минеральное в ДНР - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Минеральное в ДНР
Украинские войска за шесть минут выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Минеральному и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:39
2022-06-18T15:39
2022-06-18T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за шесть минут выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Минеральному и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что по населенному пункту Минеральное обстрел велся со стороны Авдеевки, а Пантелеймоновка подверглась обстрелу со стороны Новгородского.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о четырех обстрелах Пантелеймоновки снарядами калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220618/donbass-1796444853.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, авдеевка, сцкк
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Минеральное в ДНР
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