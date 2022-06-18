https://ria.ru/20220618/donbass-1796434132.html

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке

Украинские войска в 13.45 выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T14:18

2022-06-18T14:18

2022-06-18T14:18

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в мире

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.45 выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.45 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - сообщили в представительстве.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о четырех обстрелах Пантелеймоновки снарядами калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220618/donbass-1796429820.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, сцкк