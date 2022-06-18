https://ria.ru/20220618/donbass-1796434132.html
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска в 13.45 выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:18
2022-06-18T14:18
2022-06-18T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.45 выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.45 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - сообщили в представительстве.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о четырех обстрелах Пантелеймоновки снарядами калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220618/donbass-1796429820.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке