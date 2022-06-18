13:41 18.06.2022 (обновлено: 14:18 18.06.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Макеевку
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Макеевку
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина на месте обстрела ВСУ в центре Донецка
Женщина на месте обстрела ВСУ в центре Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Калининский районы города Донецка и Макеевку, выпустив 16 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.11 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский и Калининский районы): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.11 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу утром несколько раз обстреливали Киевский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновку: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.