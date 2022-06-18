https://ria.ru/20220618/donbass-1796429820.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Макеевку - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Киевский и Калининский районы города Донецка и Макеевку, выпустив 16 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T13:41

2022-06-18T13:41

2022-06-18T14:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

донецк (днр)

украина

макеевка

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795864908_0:42:3023:1742_1920x0_80_0_0_0ac85d0f368bcdcd3d5f67ac017446f1.jpg

ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Калининский районы города Донецка и Макеевку, выпустив 16 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.11 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский и Калининский районы): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.11 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу утром несколько раз обстреливали Киевский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновку: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о трех обстрелах Пантелеймоновки снарядами калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220618/donbass-1796415103.html

https://ria.ru/20220618/donbass-1796400265.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, донецк (днр), украина, макеевка, нато