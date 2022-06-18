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Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Макеевку - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/donbass-1796429820.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Макеевку - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Киевский и Калининский районы города Донецка и Макеевку, выпустив 16 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:41
2022-06-18T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
донецк (днр)
украина
макеевка
нато
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Калининский районы города Донецка и Макеевку, выпустив 16 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.11 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский и Калининский районы): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.11 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу утром несколько раз обстреливали Киевский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновку: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о трех обстрелах Пантелеймоновки снарядами калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220618/donbass-1796415103.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, донецк (днр), украина, макеевка, нато
13:41 18.06.2022 (обновлено: 14:18 18.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Макеевку

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Макеевку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина на месте обстрела ВСУ в центре Донецка
Женщина на месте обстрела ВСУ в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина на месте обстрела ВСУ в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Калининский районы города Донецка и Макеевку, выпустив 16 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.11 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский и Калининский районы): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.11 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 12:09Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу утром несколько раз обстреливали Киевский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновку: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о трех обстрелах Пантелеймоновки снарядами калибром 152 миллиметра.
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Вчера, 10:40Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККДонецк (ДНР)УкраинаМакеевкаНАТО
 
 
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