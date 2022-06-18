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Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное
Украинские войска за 15 минут обстреляли населенные пункты Донецк, Ясиноватая и Минеральное, выпустив в общей сложности 12 снарядов применяемого НАТО калибра... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T12:09
2022-06-18T12:09
2022-06-18T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли населенные пункты Донецк, Ясиноватая и Минеральное, выпустив в общей сложности 12 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 11.18 по 11.33 в направлении Донецка, Ясиноватой и Минерального. По каждому из населенных пунктов украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796389120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), ясиноватая, украина, нато
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное