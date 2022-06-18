https://ria.ru/20220618/donbass-1796415103.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное

Украинские войска за 15 минут обстреляли населенные пункты Донецк, Ясиноватая и Минеральное, выпустив в общей сложности 12 снарядов применяемого НАТО калибра... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T12:09

2022-06-18T12:09

2022-06-18T12:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

украина

нато

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли населенные пункты Донецк, Ясиноватая и Минеральное, выпустив в общей сложности 12 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 11.18 по 11.33 в направлении Донецка, Ясиноватой и Минерального. По каждому из населенных пунктов украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220618/donetsk-1796389120.html

донецк (днр)

ясиноватая

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, украина, нато