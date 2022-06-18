https://ria.ru/20220618/donbass-1796400265.html

ВСУ, по предварительным данным, обстреляли Комсомольское в ДНР "Точкой-У"

ВСУ, по предварительным данным, обстреляли Комсомольское в ДНР "Точкой-У" - РИА Новости, 18.06.2022

ВСУ, по предварительным данным, обстреляли Комсомольское в ДНР "Точкой-У"

Украинские войска по предварительным данным выпустили ракету из тактического комплекса "Точка-У" по населенному пункту Комсомольское в Донецкой Народной... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:40

2022-06-18T10:40

2022-06-18T10:41

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска по предварительным данным выпустили ракету из тактического комплекса "Точка-У" по населенному пункту Комсомольское в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По предварительным данным, ВФУ (вооруженные формирования Украины) применили ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс) "Точка-У" по населенному пункту Комсомольское Старобешевского района. Отмечаются множественные разрушения жилых домостроений и инфраструктуры, данные по пострадавшим уточняются", - говорится в сообщении Telegram-канале представительства.В ведомстве добавили, что оперативная группа выехала на место происшествия для фиксации последствий.

https://ria.ru/20220616/pozhar-1795944665.html

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика