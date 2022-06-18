https://ria.ru/20220618/donbass-1796400265.html
ВСУ, по предварительным данным, обстреляли Комсомольское в ДНР "Точкой-У"
ВСУ, по предварительным данным, обстреляли Комсомольское в ДНР "Точкой-У" - РИА Новости, 18.06.2022
ВСУ, по предварительным данным, обстреляли Комсомольское в ДНР "Точкой-У"
Украинские войска по предварительным данным выпустили ракету из тактического комплекса "Точка-У" по населенному пункту Комсомольское в Донецкой Народной... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:40
2022-06-18T10:40
2022-06-18T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска по предварительным данным выпустили ракету из тактического комплекса "Точка-У" по населенному пункту Комсомольское в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По предварительным данным, ВФУ (вооруженные формирования Украины) применили ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс) "Точка-У" по населенному пункту Комсомольское Старобешевского района. Отмечаются множественные разрушения жилых домостроений и инфраструктуры, данные по пострадавшим уточняются", - говорится в сообщении Telegram-канале представительства.В ведомстве добавили, что оперативная группа выехала на место происшествия для фиксации последствий.
https://ria.ru/20220616/pozhar-1795944665.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, донецкая народная республика
10:40 18.06.2022 (обновлено: 10:41 18.06.2022)
ВСУ, по предварительным данным, обстреляли Комсомольское в ДНР "Точкой-У"
В ДНР заявили, что ВСУ, по предварительным данным, обстреляли Комсомольское "Точкой-У"