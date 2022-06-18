https://ria.ru/20220618/donbass-1796399711.html

Вологодская область поможет луганскому Алчевску с подготовкой к зиме

Вологодская область поможет луганскому Алчевску с подготовкой к зиме - РИА Новости, 18.06.2022

Вологодская область поможет луганскому Алчевску с подготовкой к зиме

Специалисты из Вологодской области помогут городу Алчевску Луганской Народной республики (ЛНР) с подготовкой к зиме, а также с восстановлением зданий школ и... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:37

2022-06-18T10:37

2022-06-18T10:37

олег кувшинников

леонид пасечник

вологодская область

алчевск

луганская народная республика

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Специалисты из Вологодской области помогут городу Алчевску Луганской Народной республики (ЛНР) с подготовкой к зиме, а также с восстановлением зданий школ и ремонтом дорог, сообщают региональные власти.Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума в четверг сообщал, что соглашение о шефских связях Вологодской области с Алчевском может быть подписано уже в этом месяце, после чего в разрушенный город поедут бригады строителей и отправятся грузы."Прежде всего, Вологодская область поможет Алчевску в подготовке к зиме - восстановлении теплового контура разрушенных зданий, наладке устойчивого электроснабжения. Также окажет помощь в ремонте дорог, образовательных учреждений, приобретении стройматериалов", - информирует официальный Telegram-канал региональных властей.Как отмечается, в пятницу Кувшинников провёл встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником.В субботу в Алчевск из региона отправлено 36 тонн гуманитарной помощи, включая детское питание, подгузники, продукты, бытовую химию и средства личной гигиены, а также постельные принадлежности. Вологодская область направила в Алчевск и подарки ветеранам, а также жителям города старше 90 лет.

https://ria.ru/20220614/shefstvo-1795148578.html

https://ria.ru/20220616/donbass-1795828509.html

вологодская область

алчевск

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

олег кувшинников, леонид пасечник, вологодская область, алчевск, луганская народная республика, в мире