https://ria.ru/20220618/donbass-1796399711.html
Вологодская область поможет луганскому Алчевску с подготовкой к зиме
Вологодская область поможет луганскому Алчевску с подготовкой к зиме - РИА Новости, 18.06.2022
Вологодская область поможет луганскому Алчевску с подготовкой к зиме
Специалисты из Вологодской области помогут городу Алчевску Луганской Народной республики (ЛНР) с подготовкой к зиме, а также с восстановлением зданий школ и... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:37
2022-06-18T10:37
2022-06-18T10:37
олег кувшинников
леонид пасечник
вологодская область
алчевск
луганская народная республика
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Специалисты из Вологодской области помогут городу Алчевску Луганской Народной республики (ЛНР) с подготовкой к зиме, а также с восстановлением зданий школ и ремонтом дорог, сообщают региональные власти.Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума в четверг сообщал, что соглашение о шефских связях Вологодской области с Алчевском может быть подписано уже в этом месяце, после чего в разрушенный город поедут бригады строителей и отправятся грузы."Прежде всего, Вологодская область поможет Алчевску в подготовке к зиме - восстановлении теплового контура разрушенных зданий, наладке устойчивого электроснабжения. Также окажет помощь в ремонте дорог, образовательных учреждений, приобретении стройматериалов", - информирует официальный Telegram-канал региональных властей.Как отмечается, в пятницу Кувшинников провёл встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником.В субботу в Алчевск из региона отправлено 36 тонн гуманитарной помощи, включая детское питание, подгузники, продукты, бытовую химию и средства личной гигиены, а также постельные принадлежности. Вологодская область направила в Алчевск и подарки ветеранам, а также жителям города старше 90 лет.
https://ria.ru/20220614/shefstvo-1795148578.html
https://ria.ru/20220616/donbass-1795828509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кувшинников, леонид пасечник, вологодская область, алчевск, луганская народная республика, в мире
Вологодская область поможет луганскому Алчевску с подготовкой к зиме
Специалисты из Вологодской области помогут Алчевску в ЛНР с подготовкой к зиме