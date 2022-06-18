https://ria.ru/20220618/donbass-1796384496.html

Над заводом "Топаз" в Донецке клубится дым

Над заводом "Топаз" в Донецке клубится дым - РИА Новости, 18.06.2022

Над заводом "Топаз" в Донецке клубится дым

Над заводом "Топаз" в ДНР заметно задымление, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T09:22

2022-06-18T09:22

2022-06-18T10:19

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Над заводом "Топаз" в ДНР заметно задымление, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Практически со всех районов города видно облако дыма, которое стоит над заводом "Топаз". Куйбышевский район города остается под обстрелами", — написал он на своей странице в Telegram.С утра с подконтрольной Киеву территории по Донецку выпущены более 30 снарядов.Вчера в город прилетело около 300 боеприпасов. Под ударами оказались Киевский, Петровский, Ворошиловский и Кировский районы. За неделю город несколько раз подвергали интенсивным обстрелам, погибли мирные жители, десятки человек получили ранения.Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в официальном обращении, что республика запросила у Москвы "дополнительные союзнические силы".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220618/snaryady-1796384583.html

куйбышевский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

куйбышевский район