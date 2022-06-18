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Над заводом "Топаз" в Донецке клубится дым - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/donbass-1796384496.html
Над заводом "Топаз" в Донецке клубится дым
Над заводом "Топаз" в Донецке клубится дым - РИА Новости, 18.06.2022
Над заводом "Топаз" в Донецке клубится дым
Над заводом "Топаз" в ДНР заметно задымление, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T09:22
2022-06-18T10:19
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Над заводом "Топаз" в ДНР заметно задымление, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Практически со всех районов города видно облако дыма, которое стоит над заводом "Топаз". Куйбышевский район города остается под обстрелами", — написал он на своей странице в Telegram.С утра с подконтрольной Киеву территории по Донецку выпущены более 30 снарядов.Вчера в город прилетело около 300 боеприпасов. Под ударами оказались Киевский, Петровский, Ворошиловский и Кировский районы. За неделю город несколько раз подвергали интенсивным обстрелам, погибли мирные жители, десятки человек получили ранения.Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в официальном обращении, что республика запросила у Москвы "дополнительные союзнические силы".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220618/snaryady-1796384583.html
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Дарья Буймова
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куйбышевский район
09:22 18.06.2022 (обновлено: 10:19 18.06.2022)
 
Над заводом "Топаз" в Донецке клубится дым

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что над заводом "Топаз" в ДНР клубится дым

Дым над заводом "Топаз" в Куйбышевском районе Донецка. Кадр из видео очевидца
Дым над заводом Топаз в Куйбышевском районе Донецка. Кадр из видео очевидца
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ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Над заводом "Топаз" в ДНР заметно задымление, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Практически со всех районов города видно облако дыма, которое стоит над заводом "Топаз". Куйбышевский район города остается под обстрелами", — написал он на своей странице в Telegram.
С утра с подконтрольной Киеву территории по Донецку выпущены более 30 снарядов.
Вчера в город прилетело около 300 боеприпасов. Под ударами оказались Киевский, Петровский, Ворошиловский и Кировский районы. За неделю город несколько раз подвергали интенсивным обстрелам, погибли мирные жители, десятки человек получили ранения.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в официальном обращении, что республика запросила у Москвы "дополнительные союзнические силы".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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