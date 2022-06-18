09:22 18.06.2022 (обновлено: 10:19 18.06.2022)
Над заводом "Топаз" в Донецке клубится дым
Мэр Донецка Кулемзин заявил, что над заводом "Топаз" в ДНР клубится дым
Дым над заводом "Топаз" в Куйбышевском районе Донецка. Кадр из видео очевидца
ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Над заводом "Топаз" в ДНР заметно задымление, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Практически со всех районов города видно облако дыма, которое стоит над заводом "Топаз". Куйбышевский район города остается под обстрелами", — написал он на своей странице в Telegram.
С утра с подконтрольной Киеву территории по Донецку выпущены более 30 снарядов.
Вчера в город прилетело около 300 боеприпасов. Под ударами оказались Киевский, Петровский, Ворошиловский и Кировский районы. За неделю город несколько раз подвергали интенсивным обстрелам, погибли мирные жители, десятки человек получили ранения.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в официальном обращении, что республика запросила у Москвы "дополнительные союзнические силы".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.